Hokker persintaazje minsken hat gjin COVID?

As de COVID-19-pandemy trochgiet om mienskippen wrâldwiid te beynfloedzjen, is ien fraach dy't faak opkomt: hokker persintaazje fan minsken is net ynfekteare troch it firus? Hoewol it útdaagjend is om in krekte sifer te bepalen, jouwe ferskate stúdzjes en enkêtes wat ynsjoch yn it oanpart fan 'e befolking dat ûnoantaaste bliuwt troch it firus.

Neffens de Wrâldsûnensorganisaasje (WHO), mei yngong fan oktober 2021, wurdt rûsd dat sawat 15% fan 'e wrâldbefolking is ynfekteare mei COVID-19. Dit betsjut dat sawat 85% fan 'e minsken it firus net hawwe opdroegen. It is lykwols wichtich om te notearjen dat dizze sifers signifikant kinne ferskille tusken lannen en regio's fanwege fariaasjes yn testkapasiteit, rapportaazjesystemen en befettingsmaatregels.

FAQ:

F: Hoe wurdt it persintaazje minsken berekkene dy't gjin COVID-19 hawwe hân?

A: It persintaazje minsken dy't gjin COVID-19 hawwe hân wurdt berekkene troch it persintaazje befêstige gefallen fan 100% ôf te lûken. As bygelyks 15% fan 'e befolking posityf hat testen foar it firus, dan hawwe 100% - 15% = 85% fan 'e minsken gjin COVID-19 hân.

F: Wêrom is it útdaagjend om it krekte persintaazje minsken te bepalen dy't gjin COVID-19 hawwe hân?

A: It fêststellen fan it krekte persintaazje minsken dy't gjin COVID-19 hawwe hân is útdaagjend fanwege ferskate faktoaren. Dizze omfetsje fariaasjes yn testkapasiteit en strategyen yn ferskate regio's, ûnderrapportaazje fan gefallen, asymptomatyske ynfeksjes dy't net ûntdutsen wurde, en it dynamyske karakter fan 'e pandemy.

F: Betsjut it persintaazje minsken dat gjin COVID-19 hat hân dat se ymmún binne?

A: Nee, it persintaazje minsken dy't gjin COVID-19 hawwe hân, betsjuttet net needsaaklik dat se ymmún binne foar it firus. It jout gewoan oan dat se net oant it mjittingspunt binne ynfekteare. Immuniteit kin wurde krigen troch faksinaasje of eardere ynfeksje, mar de doer en nivo fan beskerming ferskille tusken yndividuen.

F: Sil it persintaazje minsken dy't gjin COVID-19 hawwe hân yn 'e rin fan' e tiid feroarje?

A: Ja, it persintaazje minsken dy't gjin COVID-19 hawwe hân sil yn 'e rin fan' e tiid feroarje as it firus trochgiet te fersprieden en ferskate populaasjes te beynfloedzjen. Faktoaren lykas faksinaasjekampanjes, it ûntstean fan nije farianten, en maatregels foar folkssûnens kinne ynfloed hawwe op it oanpart fan minsken dy't net ynfekteare bliuwe.

Ta beslút, hoewol it útdaagjend is om in krekte sifer te bepalen, wurdt rûsd dat sawat 85% fan 'e wrâldbefolking net is ynfekteare mei COVID-19. It is lykwols krúsjaal om troch te gean mei it folgjen fan rjochtlinen foar folkssûnens, lykas faksinaasje, maskerdragen en sosjale distânsje, om ússels en oaren te beskermjen tsjin it firus.