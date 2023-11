Hokker medisinen kinne shingles trigger?

Shingles, ek bekend as herpes zoster, is in virale ynfeksje dy't in pynlike útslach feroarsaket. It wurdt feroarsake troch it varicella-zoster-firus, itselde firus dat wetterpokken feroarsaket. Wylst elkenien dy't wetterpokken hân hat, kin shingles ûntwikkelje, kinne bepaalde medisinen it risiko fergrutsje fan it ûntwikkeljen fan dizze betingst. Yn dit artikel sille wy guon fan 'e medisinen ûndersiikje dy't gordelroos kinne triggerje en antwurden leverje op faak stelde fragen.

Medikaasjes dy't shingles kinne feroarsaakje:

1. Kortikosteroïden: Dizze medisinen, faak brûkt om ûntstekking te ferminderjen en it ymmúnsysteem te ûnderdrukken, kinne it risiko fan gordelroos ferheegje. Lange termyn gebrûk fan kortikosteroïden, lykas prednison, kin it ymmúnsysteem swakke, wêrtroch it makliker wurdt foar it varicella-zoster-firus om te reaktivearjen.

2. Immunosuppressive medisinen: Medikaasjes dy't brûkt wurde om oargelôfwizing nei transplantaasje te foarkommen of om autoimmune sykten te behanneljen kinne ek it risiko fan gordelroos ferheegje. Dizze medisinen, ynklusyf tacrolimus en cyclosporine, ûnderdrukke it ymmúnsysteem, wêrtroch it dreger is foar it lichem om ynfeksjes te bestriden.

3. Chemotherapy drugs: Kankerbehannelingen, lykas gemoterapy, kinne it ymmúnsysteem ferswakke, wêrtroch yndividuen mear gefoelich meitsje foar ynfeksjes lykas gordelroos. Chemotherapy-medisinen, lykas methotrexate en 5-fluorouracil, kinne it risiko ferheegje fan shingles-reaktivaasje.

4. Biologyske terapyen: Biologyske medisinen, gewoanlik brûkt om betingsten te behanneljen lykas rheumatoide arthritis en psoriasis, kinne ek it risiko fan shingles ferheegje. Dizze medisinen, ynklusyf adalimumab en etanercept, wurkje troch te rjochtsjen op spesifike komponinten fan it ymmúnsysteem, wêrtroch't it mooglik it fermogen om ynfeksjes te bestriden swakket.

Faak Stelde Fragen:

F: Kin over-the-counter pine medikaasjes shingles trigger?

A: Nee, over-the-counter pine medikaasjes lykas acetaminophen of ibuprofen net direkt trigger shingles. As dizze medisinen lykwols wurde brûkt om de pine te beheinen dy't ferbûn binne mei shingles, foarkomme se de ûntwikkeling fan 'e betingst net.

F: Kinne faksinen gordelroos trigger?

A: Nee, faksins triggerje gjin gordelroos. Feitlik kinne faksinen lykas it shingles-faksin (Zostavax of Shingrix) helpe by it foarkommen fan shingles of har hurdens te ferminderjen.

F: Kin antibiotika shingles trigger?

A: Nee, antibiotika jouwe gjin gordelroos. Shingles wurdt feroarsake troch in firus, gjin baktearjes, dus antibiotika binne net effektyf yn it foarkommen of behanneljen fan dizze betingst.

Ta beslút kinne bepaalde medisinen, lykas corticosteroids, immunosuppressive medisinen, gemoterapy-medisinen, en biologyske terapyen, it risiko fergrutsje fan it ûntwikkeljen fan gordelroos. It is wichtich om alle soargen of fragen oer medikaasje-relatearre risiko's te besprekken mei in sûnenssoarch professional. Derneist kinne faksins helpe om gordelroos en komplikaasjes te foarkommen.