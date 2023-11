Wat is Walmart's 10 foet regel?

Wat is de 10-foet regel fan Walmart?

Walmart, de multynasjonale retailkorporaasje, is bekend om har ynset foar it leverjen fan poerbêste klanttsjinst. Ien fan 'e haadprinsipes dy't Walmart-meiwurkers wurde oplaat om te folgjen is de "regel fan 10 foet." Dizze regel stimulearret meiwurkers om klanten te erkennen en te helpen dy't binnen 10 fuotten fan har komme. Mar wat krekt hâldt dizze regel yn, en wêrom is it sa wichtich foar Walmart?

De regel fan 10 foet is in ienfâldich konsept dat Walmart-meiwurkers fereasket om eachkontakt te meitsjen, te groetsjen en assistinsje oan te bieden oan elke klant dy't binnen 10 fuotten fan har komt. Dizze regel jildt foar alle meiwurkers, nettsjinsteande harren posysje binnen it bedriuw. Oft jo in kassier, in stocker of in manager binne, jo wurde ferwachte dat jo mei klanten omgean en har in positive winkelûnderfining leverje.

Troch it ymplemintearjen fan de 10-foet regel, is Walmart fan doel in gastfrije en behelpsume omjouwing te meitsjen foar har klanten. It soarget derfoar dat klanten fiele wurdearre en bywenne, wat kin signifikant beynfloedzje harren algemiene tefredenheid mei de winkel. Dizze regel helpt Walmart ek te ûnderskieden fan har konkurrinten troch it belang fan personaliseare klanttsjinst te beklamjen.

FAQ:

F: Hoe profiteart de 10-foetregel foar klanten?

A: De regel fan 10 foet soarget derfoar dat klanten direkte oandacht en bystân krije fan Walmart-meiwurkers, it ferbetterjen fan har winkelûnderfining en makket dat se wurdearre fiele.

F: Is de regel fan 10 foet ferplicht foar alle Walmart-meiwurkers?

A: Ja, de regel fan 10 foet is in fûneminteel ûnderdiel fan Walmart's training foar klanttsjinst, en fan alle meiwurkers wurdt ferwachte dat se it folgje.

F: Is de regel fan 10 foet fan tapassing op online winkeljen?

A: De regel fan 10 foet rjochtet him primêr op ynteraksjes yn 'e winkel. Walmart beklammet lykwols ek it leverjen fan poerbêste klanttsjinst yn har online winkelûnderfining.

F: Hoe traint Walmart har meiwurkers op 'e 10-foet regel?

A: Walmart omfettet de 10-foet-regel yn har trainingsprogramma's foar wurknimmers, dy't rolspielende senario's en workshops foar klanttsjinst omfetsje.

Ta beslút, Walmart's 10-foot-regel is in klanttsjinstprinsipe dat meiwurkers fereasket om klanten te erkennen en te helpen dy't binnen 10 foet fan har komme. Troch dizze regel te ymplementearjen, is Walmart fan doel in positive en personaliseare winkelûnderfining te meitsjen foar har klanten. Mei syn ynset foar útsûnderlike klanttsjinst, bliuwt Walmart de tefredenheid fan har keapers prioritearje.