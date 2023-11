Wat is Walmart ranglist yn 'e wrâld?

Walmart, de Amerikaanske multynasjonale retailkorporaasje, is sûnder mis ien fan 'e grutste bedriuwen yn' e wrâld. Bekend om syn wiidweidige keten fan hypermerken, koartingsôfdielingswinkels en boadskippen, hat Walmart in wichtige oanwêzigens sawol yn 'e Feriene Steaten as oer de heule wrâld. Mar wêr stiet it yn termen fan globale ranglist?

Neffens de lêste gegevens hâldt Walmart in yndrukwekkende posysje yn it wrâldwide bedriuwslandskip. Mei yngong fan 2021 is Walmart ranglist as it grutste bedriuw yn 'e wrâld troch ynkomsten. Dit betsjut dat it mear ynkomsten genereart dan hokker oar bedriuw wrâldwiid. De massale ynkomsten is in testamint fan har grutte klantbasis en har fermogen om te foldwaan oan in breed skala oan konsumintebehoeften.

De dominânsje fan Walmart yn 'e detailhannel wurdt fierder markearre troch syn konsekwinte ranglist op' e Fortune Global 500-list. Dizze prestisjeuze list ranglist de top 500 bedriuwen wrâldwiid basearre op har ynkomsten. Walmart hat ferskate jierren konsekwint in plak befeilige yn 'e top 10 fan dizze list, en toant har oanhâldende súkses en ynfloed op' e wrâldmerk.

FAQ:

F: Wat is ynkomsten?

A: Ynkomsten ferwiist nei it totale bedrach fan jild generearre troch in bedriuw troch har saaklike aktiviteiten, lykas ferkeap fan produkten of tsjinsten.

F: Wat is de list fan Fortune Global 500?

A: De Fortune Global 500-list is in jierlikse ranglist fan 'e top 500 bedriuwen wrâldwiid basearre op har ynkomsten. It jout ynsjoch yn 'e grutste en meast ynfloedrike bedriuwen yn ferskate yndustry.

F: Is Walmart it grutste bedriuw yn termen fan winst?

A: Wylst Walmart it boppeste plak hâldt yn termen fan ynkomsten, kin it net needsaaklik it grutste bedriuw wêze yn termen fan winst. Profitabiliteit hinget ôf fan ferskate faktoaren, ynklusyf útjeften, ynvestearrings, en algemien finansjeel behear.

Ta beslút, de wrâldwide ranglist fan Walmart as it grutste bedriuw troch ynkomsten fersterket syn posysje as retailgigant. De konsekwinte oanwêzigens yn 'e topranglist toant syn fermogen om oan te passen oan feroarjende konsuminteeasken en in sterke oanwêzigens op' e merk te behâlden. As Walmart syn operaasjes bliuwt útwreidzje en ynnovearje binnen de retailsektor, sil har ranglist wierskynlik prominint bliuwe yn 'e kommende jierren.