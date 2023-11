Wat is de minimale bestelwearde foar fergese levering by Walmart?

Walmart, ien fan 'e grutste retailkorporaasjes yn' e wrâld, biedt in handige online winkelûnderfining foar har klanten. Mei de opkomst yn populariteit fan online winkeljen, binne in protte minsken nijsgjirrich nei de minimale bestelwearde dy't nedich is om yn oanmerking te kommen foar fergese levering by Walmart. Yn dit artikel sille wy dit ûnderwerp ûndersykje en antwurden jaan op guon faak stelde fragen.

Minimum bestelwearde foar fergese levering:

Walmart hat koartlyn wizigingen makke oan har leveringsbelied, mei as doel om mear fleksibiliteit en gemak te jaan oan har klanten. Fanôf no is de minimale bestelwearde nedich foar fergese levering by Walmart $ 35. Dit betsjut dat as jo online oankeap mear as $ 35, jo gjin ekstra fergoedings foar levering yn rekken brocht.

Dizze nije drompel is in wichtige ferbettering foar klanten dy't earder oan in hegere minimale bestelwearde moasten foldwaan om te kwalifisearjen foar fergese levering. Troch de eask te ferleegjen nei $ 35, hat Walmart it tagonkliker makke foar partikulieren om te genietsjen fan it gemak fan har oankeapen oan har doar te leverjen sûnder ekstra kosten te meitsjen.

Faak Stelde Fragen:

1. Kin ik kombinearje meardere items te berikken de $ 35 minimum oarder wearde?

Ja, jo kinne meardere items kombinearje om te foldwaan oan de minimale bestelwearde fan $35. Salang't de totale wearde fan jo online winkelkarre grutter is dan $35, komme jo yn oanmerking foar fergese levering.

2. Is de minimale oarderwearde fan tapassing op alle produkten?

De minimale bestelwearde jildt foar de measte produkten te krijen foar online oankeap by Walmart. D'r kinne lykwols wat útsûnderings wêze, lykas te grutte of swiere items dy't spesjale ôfhanneling of leveringsarranzjeminten nedich binne. Yn sokke gefallen kinne ekstra fergoedingen jilde.

3. Is de minimale oarder wearde itselde foar alle levering opsjes?

Ja, de minimale bestelwearde fan $35 jildt foar alle leveringsopsjes oanbean troch Walmart, ynklusyf standert levering en ekspresje. Nettsjinsteande de leveringssnelheid dy't jo kieze, salang't jo bestelling foldocht oan de minimale eask, wurde jo gjin leveringskosten yn rekken brocht.

Ta beslút hat Walmart de minimale bestelwearde foar fergese levering ynsteld op $ 35, wêrtroch klanten genietsje kinne fan it gemak fan online winkeljen sûnder ekstra ferstjoerkosten. Dizze feroaring yn belied toant de ynset fan Walmart om in naadleaze en betelbere winkelûnderfining te leverjen foar har online klanten. Dat, de folgjende kear as jo winkelje by Walmart, hâld dan yn gedachten dat jo kinne profitearje fan fergese levering troch te foldwaan oan de minimale bestelwearde fan $ 35.