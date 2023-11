Wat is it ferskil tusken Walmart en Walmart?

Yn in ferrassende turn fan eveneminten binne twa retailgiganten mei deselde namme op 'e merke ûntstien, wêrtroch betizing ûnder konsuminten feroarsake. Walmart, de bekende Amerikaanske multynasjonale retailkorporaasje, fynt himsels no it fuotljocht te dielen mei in oare entiteit dy't troch deselde namme giet. Mar wat is krekt it ferskil tusken dizze twa Walmart-entiteiten? Lit ús dûke yn 'e details.

Walmart Corporation:

De earste en mear fertroude Walmart is de ferneamde retail korporaasje oprjochte troch Sam Walton yn 1962. Mei syn haadkantoar yn Bentonville, Arkansas, Walmart Corporation wurket in grut netwurk fan hypermerken, koarting ôfdieling winkels, en boadskippen winkels wrâldwiid. It is bekend om syn breed oanbod fan produkten, konkurrearjende prizen, en wiidweidige oanwêzigens sawol online as offline.

Walmart Inc.:

De twadde Walmart is in relatyf nije spiler op 'e merke. Walmart Inc. is in Kanadeesk technologybedriuw dat in ynnovatyf e-commerce platfoarm biedt. It is fan doel de retailsektor te revolúsjonearjen troch in naadleaze online winkelûnderfining te leverjen fia har webside en mobile app. Wylst it deselde namme dielt as de Amerikaanske retailgigant, is Walmart Inc. in ûnôfhinklike entiteit sûnder oansluting by Walmart Corporation.

FAQ:

F: Binne Walmart Corporation en Walmart Inc. besibbe?

A: Nee, Walmart Corporation en Walmart Inc. binne aparte entiteiten sûnder ferbining of affiliaasje.

F: Kin ik winkelje by sawol Walmart Corporation as Walmart Inc.?

A: Ja, jo kinne winkelje by beide entiteiten. Walmart Corporation operearret fysike winkels, wylst Walmart Inc. in online winkelplatfoarm biedt.

F: Binne de produkten en prizen itselde by beide Walmart-entiteiten?

A: De produktoanbod en prizen kinne ferskille tusken Walmart Corporation en Walmart Inc. It is oan te rieden om de webside fan elke entiteit te kontrolearjen of har respektive winkels te besykjen foar krekte ynformaasje.

F: Is Walmart Inc. fan plan om har operaasjes út te wreidzjen?

A: As in groeiende technologybedriuw hat Walmart Inc. plannen om har operaasjes út te wreidzjen en yn 'e takomst mear klanten te berikken.

Ta beslút, hoewol beide entiteiten de namme "Walmart" diele, binne se ûnderskieden en apart fan elkoar. Walmart Corporation is de goed fêstige retailgigant, wylst Walmart Inc. in Kanadeesk technologybedriuw is dat fan doel is de retailsektor te revolúsjonearjen fia har online platfoarm. Dat, de folgjende kear as jo ien hearre dy't Walmart neame, soargje derfoar dat jo dúdlik meitsje hokker Walmart se ferwize, om't it ferskil tusken de twa signifikant is.