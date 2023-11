Wat is it bedriuwsprofyl fan Walmart?

Walmart, de grutste retailer fan 'e wrâld, is in Amerikaanske multynasjonale korporaasje dy't in keten fan hypermerken, koartingsôfdielingswinkels en boadskippen operearret. Oprjochte yn 1962 troch Sam Walton, Walmart is útgroeid ta in wrâldwide machthawwer mei in oanwêzigens yn 27 lannen en mear as 11,000 winkels wrâldwiid. Mei har haadkantoar yn Bentonville, Arkansas, hat Walmart wrâldwiid mear dan 2.3 miljoen meiwurkers yn tsjinst, wêrtroch it ien fan 'e grutste partikuliere wurkjouwers yn' e wrâld is.

Bedriuw Oersjoch:

Walmart operearret ûnder ferskate banners, ynklusyf Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market, en Sam's Club. It bedriuw biedt in breed oanbod fan produkten, ynklusyf boadskippen, klean, elektroanika, hûsguod, en mear. It leveret ek tsjinsten lykas apotheek, finansjele tsjinsten, en digitaal fermaak fia har online platfoarm.

Bedriuwswearden:

De missy fan Walmart is om minsken jild te besparjen sadat se better kinne libje. It bedriuw set har yn om klanten lege prizen te bieden, in brede seleksje fan produkten oan te bieden en in handige winkelûnderfining te garandearjen. Walmart rjochtet him ek op duorsumens, mei as doel nul ôffal te berikken, operearje mei 100% duorsume enerzjy, en ferkeapet produkten dy't minsken en it miljeu stypje.

FAQ:

1. Hoefolle Walmart winkels binne der?

Walmart operearret mear as 11,000 winkels wrâldwiid, ynklusyf har ferskate banners lykas Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market, en Sam's Club.

2. Hoefolle meiwurkers hat Walmart?

Walmart hat mear as 2.3 miljoen meiwurkers wrâldwiid yn tsjinst, wêrtroch it ien fan 'e grutste partikuliere wurkjouwers yn' e wrâld is.

3. Wêr is Walmart haadkantoar?

Walmart's haadkantoar leit yn Bentonville, Arkansas, Feriene Steaten.

4. Hokker produkten biedt Walmart oan?

Walmart biedt in breed oanbod fan produkten, ynklusyf boadskippen, klean, elektroanika, hûsguod, en mear. It leveret ek ferskate tsjinsten lykas apotheek, finansjele tsjinsten en digitaal fermaak.

Ta beslút, Walmart is in wrâldwide retailgigant mei in grutte oanwêzigens en in ferskaat oan produkten en tsjinsten. Mei syn ynset foar lege prizen, gemak en duorsumens, bliuwt Walmart in lieder yn 'e detailhannel.