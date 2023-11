Hoe wurdt nij COVID-faksin neamd?

Hoe hjit it nije COVID-faksin?

Yn 'e race tsjin' e oanhâldende COVID-19-pandemy hawwe wittenskippers en farmaseutyske bedriuwen ûnfoldwaande wurke om effektive faksins te ûntwikkeljen. Ien fan 'e meast foaroansteande faksinen dy't koartlyn is ûntstien is it Pfizer-BioNTech COVID-19 faksin.

It Pfizer-BioNTech COVID-19 faksin:

It Pfizer-BioNTech COVID-19 faksin, ek bekend as BNT162b2, is in mRNA-basearre faksin ûntwikkele troch de gearwurking tusken Pfizer, in multynasjonaal farmaseutysk bedriuw, en BioNTech, in Dútsk biotechnologybedriuw. Dit faksin hat kânsrike resultaten toand yn klinyske proeven, en toant hege effektiviteit by it foarkommen fan COVID-19-ynfeksje.

Hoe wurket it faksin Pfizer-BioNTech?

It faksin Pfizer-BioNTech wurket troch it yntrodusearjen fan in lyts stikje fan it genetysk materiaal fan it firus, neamd messenger RNA (mRNA), yn it lichem. Dit mRNA jout ynstruksjes oan 'e sellen om in harmless stik fan' e spikeprotein te produsearjen fûn op it oerflak fan it SARS-CoV-2-firus. Sadree't it spikeprotein is produsearre, erkent it ymmúnsysteem it as frjemd en bringt in ymmúnreaksje op, produsearret antystoffen om der tsjin te fjochtsjen. Yn gefal fan takomstige bleatstelling oan it eigentlike firus, is it ymmúnsysteem ree om it te erkennen en te neutralisearjen, en foarkommen fan ynfeksje.

FAQ:

F: Is it Pfizer-BioNTech faksin feilich?

A: Ja, it faksin Pfizer-BioNTech hat strange testen ûndergien yn klinyske proeven om de feiligens en effektiviteit te garandearjen. It is autorisearre foar needgebrûk troch ferskate regeljouwende autoriteiten wrâldwiid.

F: Hoe effektyf is it faksin Pfizer-BioNTech?

A: Klinyske proeven hawwe oantoand dat it faksin Pfizer-BioNTech sawat 95% effektyf is yn it foarkommen fan COVID-19-ynfeksje.

F: Binne d'r side-effekten fan it Pfizer-BioNTech-faksin?

A: Lykas elke faksin kin it faksin Pfizer-BioNTech wat side-effekten feroarsaakje, lykas pine op 'e ynjeksjeplak, wurgens, hoofdpijn, spierpine, kjeld, koarts en wearze. Dizze side-effekten binne oer it generaal myld en oplosse binnen in pear dagen.

Ta beslút, it Pfizer-BioNTech COVID-19 faksin is ûntstien as in wichtige spiler yn 'e striid tsjin' e pandemy. De mRNA-basearre technology hat hege effektiviteit toand yn it foarkommen fan COVID-19-ynfeksje, en biedt hope foar in helderdere takomst.