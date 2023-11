Wat is grutter dan Walmart?

Yn 'e wrâld fan detailhannel drage in pear nammen safolle gewicht as Walmart. Mei syn útwreide winkels, breed produktberik en wrâldwide oanwêzigens is de retailgigant synonym wurden mei grutte en skaal. D'r binne lykwols in pear entiteiten dy't kinne beweare dat se yn bepaalde aspekten noch grutter binne dan Walmart. Litte wy guon fan dizze gruttere-as-libben entiteiten ûndersykje en hoe't se fergelykje mei de retailbehemoth.

Amazon: The E-Commerce Giant

As it giet om online retail, hearsket Amazon suver. Oprjochte troch Jeff Bezos yn 1994, Amazon is eksponentiell groeid om de grutste online merk yn 'e wrâld te wurden. Mei in grutte seleksje fan produkten, snelle leveringsopsjes en in hieltyd útwreidzjend oanbod fan tsjinsten, hat Amazon de manier revolúsjonearre yn 'e manier wêrop minsken winkelje. De merkkapitalisaasje, dy't de totale wearde fan 'e útsûnderlike oandielen fan in bedriuw mjit, giet faaks dy fan Walmart oer, wat it de grutste retailer yn' e wrâld makket troch dizze metrik.

Alibaba: De Sineeske E-Commerce Powerhouse

Wylst Amazon de online retailromte wrâldwiid domineart, hat Alibaba in ferlykbere posysje yn Sina. Oprjochte troch Jack Ma yn 1999, Alibaba is útgroeid ta in konglomeraat fan e-commerce platfoarms, cloud computing tsjinsten, en digitale betelling systemen. Mei har merkplakken lykas Taobao en Tmall is Alibaba it go-to-platfoarm wurden foar miljoenen Sineeske konsuminten. Yn termen fan jierlikse bruto merchandise folume (GMV), dat mjit de totale wearde fan guod ferkocht op in platfoarm, Alibaba konsekwint boppe Walmart.

FAQ:

F: Wat is merkkapitalisaasje?

A: Merkkapitalisaasje, faak oantsjutten as merkkap, is de totale wearde fan 'e útsûnderlike oandielen fan in bedriuw. It wurdt berekkene troch de hjoeddeistige oandielpriis te fermannichfâldigjen mei it totale oantal útsûnderlike oandielen. Market cap wurdt brûkt om de grutte en wearde fan in bedriuw te bepalen.

F: Wat is bruto merchandise volume (GMV)?

A: Bruto merchandise folume is in metrysk brûkt yn e-commerce te mjitten de totale wearde fan guod ferkocht op in platfoarm binnen in spesifike tiidperioade. It omfettet de wearde fan alle ferkochte produkten, nettsjinsteande oft it platfoarm sels eigendom nimt fan it guod of fungearret as in fasilitator tusken keapers en ferkeapers.

Ta beslút, wylst Walmart in retailgigant bliuwt, binne d'r entiteiten dy't it yn bepaalde aspekten oertreffe. Amazon dominearret de online retailromte wrâldwiid, wylst Alibaba in ferlykbere posysje hat yn Sina. Dizze bedriuwen hawwe technology en ynnovaasje brûkt om ungewoane nivo's fan sukses te berikken, en toant de hieltyd evoluearjende aard fan 'e retailsektor.