Hokker famylje hat Walmart?

Yn 'e wrâld fan detailhannel stiet Walmart as in kolossale krêft, dy't de merk domineart mei syn grutte netwurk fan winkels en online oanwêzigens. Mar hawwe jo jo oait ôffrege wa't dizze retailgigant hat? Wa is de famylje efter it sukses fan Walmart? Litte wy dûke yn it ferhaal fan 'e Walton-famylje, de eigners fan Walmart.

De famylje Walton, ûnder lieding fan de lette Sam Walton, is de grutske eigner fan Walmart. Sam Walton stifte it bedriuw yn 1962, begjinnend mei ien winkel yn Rogers, Arkansas. Mei syn fisy op it leverjen fan betelbere guod oan klanten, groeide Walmart rap, wreidet syn berik út oer de Feriene Steaten en gie úteinlik wrâldwiid.

Hjoed is it eigendom fan 'e Walton-famylje fan Walmart fia har holdingbedriuw, Walton Enterprises LLC. Dit bedriuw tsjinnet as it ynvestearringsauto fan 'e famylje, en beheart har eigendomsbelang yn Walmart en oare bedriuwen. Wylst Walmart in iepenbier ferhannele bedriuw is, wurdt de mearderheid fan har oandielen hâlden troch de Walton-famylje.

It eigendom fan 'e famylje fan Walmart hat har ien fan' e rykste famyljes yn 'e wrâld makke. Neffens Forbes ranks de Walton-famylje konsekwint ûnder de top rykste famyljes wrâldwiid, mei har rykdom primêr ôflaat fan har Walmart-holdings.

FAQ:

F: Hoefolle fan Walmart hat de famylje Walton?

A: De famylje Walton hat sawat 50% fan 'e oandielen fan Walmart, wêrtroch se de mearderheidsoandielen binne.

F: Wa binne de hjoeddeistige leden fan 'e Walton-famylje?

A: De hjoeddeistige leden fan 'e Walton-famylje omfetsje Jim Walton, Alice Walton, Rob Walton, en Christy Walton.

F: Hoe belutsen is de famylje Walton yn 'e deistige operaasjes fan Walmart?

A: Wylst de Walton-famylje net direkt belutsen is by de deistige operaasjes fan Walmart, hawwe se fertsjintwurdigers yn 'e ried fan bestjoer fan it bedriuw en spylje se in wichtige rol by it foarmjen fan' e lange-termynstrategy fan it bedriuw.

F: Hat de famylje Walton oare saaklike belangen?

A: Ja, de famylje Walton hat har ynvestearrings diversifisearre bûten Walmart. Se hawwe belangen yn ferskate sektoaren, ynklusyf unreplik guod, finânsjes, en filantropy.

Ta beslút, de famylje Walton is de grutske eigner fan Walmart, mei har eigendomsbelang beheard fia Walton Enterprises LLC. Har fisy en tawijing oan it leverjen fan betelbere guod hawwe Walmart oandreaun om de retailgigant te wurden dy't it hjoed is. Wylst de famylje de takomst fan it bedriuw bliuwt foarmjaan, bliuwt har ynfloed op 'e retailsektor signifikant.