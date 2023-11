Hoe hjitte Lowes eartiids?

Yn in ferrassende iepenbiering is it oan it ljocht kommen dat de populêre retailer foar hûsferbettering, Lowes, net altyd bekend wie troch syn hjoeddeistige namme. In protte klanten binne miskien net bewust fan 'e eardere identiteit fan it bedriuw, wat in yntrigearjende laach tafoeget oan har skiednis. Dus, wat hie Lowes eartiids neamd? Lit ús dûke yn it ferline en ûntdekke it antwurd.

Foardat it Lowes waard, stie it bedriuw bekend as Lowe's North Wilkesboro Hardware. It begon allegear yn 1921 doe't Lucius Smith Lowe in lytse hardwarewinkel iepene yn Noard Wilkesboro, Noard-Karolina. De winkel krige gau in reputaasje foar har útsûnderlike klanttsjinst en kwaliteitsprodukten, wat liedt ta syn útwreiding nei oanbuorjende stêden.

As it bedriuw groeide, ûndergie it in searje transformaasjes. Yn 1952 feroare it bedriuw har namme yn Lowe's Building Supply om har fokus te reflektearjen op it leverjen fan boumaterialen. It duorre lykwols pas yn 1984 dat de namme offisjeel ynkoarte waard ta Lowes, wêrtroch't de apostrof falle en in modernere branding oannaam.

FAQ:

F: Wêrom feroare Lowes syn namme?

A: It beslút om de namme te feroarjen fan Lowe's Building Supply nei Lowes wie diel fan in rebrandingspoging om it imago fan it bedriuw te modernisearjen en it oantrekliker te meitsjen foar in bredere klantbasis.

F: Wat is de betsjutting fan 'e apostrof yn' e foarige namme?

A: De apostrof yn Lowe's fertsjintwurdige de besitlike foarm, wat oanjout dat de winkel ta de famylje Lowe hearde. Yn it rebrandingproses waard de apostrof lykwols fuortsmiten om in ienfâldiger en streamlineder logo te meitsjen.

F: Binne d'r oare opmerklike feroarings yn 'e skiednis fan Lowes?

A: Ja, neist de nammeferoaring hat Lowes yn 'e rin fan' e jierren ferskate útwreidingen en oanwinsten ûndergien. It is ien fan 'e grutste retailers foar hûsferbettering wurden yn' e Feriene Steaten, mei winkels yn it heule lân en in sterke online oanwêzigens.

Ta beslút, Lowes, de ferneamde retailer foar hûsferbettering, wie earder bekend as Lowe's North Wilkesboro Hardware en letter as Lowe's Building Supply. It beslút fan it bedriuw om har namme te feroarjen yn Lowes yn 1984 markearre in wichtige mylpeal yn har skiednis. As Lowes bliuwt bloeie en klanten tsjinje, bliuwe har eardere nammen in testamint fan har beskieden begjin en opmerklike groei.