Hokker bedriuw is grutter dan Amazon?

Yn it ryk fan e-commerce is Amazon al lang oanhelle as de ûnbestriden reus. Mei syn grutte produktberik, wrâldwide berik, en ynnovative tsjinsten, hat it bedriuw revolúsjoneare yn 'e manier wêrop wy online winkelje. D'r is lykwols ien bedriuw dat sels Amazon oertreft yn termen fan grutte grutte en ynkomsten: Walmart.

Walmart, de Amerikaanske multynasjonale retailkorporaasje, hat himsels fêststeld as it grutste bedriuw yn 'e wrâld troch ynkomsten. Oprjochte yn 1962 troch Sam Walton, is Walmart yn 'e rin fan' e jierren eksponentiell groeid, har operaasjes útwreide nei ferskate lannen en har produktoanbod diversifisearre. Mei syn wiidweidige netwurk fan fysike winkels en in robúste online oanwêzigens is Walmart deryn slagge om Amazon te oertsjûgjen yn termen fan totale ynkomsten.

Wylst Amazon de romte foar e-commerce domineart, binne de ynkomsten fan Walmart noch signifikant heger troch syn bredere bedriuwsmodel. Njonken har online merk, wurket Walmart mear as 11,000 winkels wrâldwiid, en biedt in breed oanbod fan produkten, ynklusyf boadskippen, klean, elektroanika en húshâldlike items. Dizze grutte fysike oanwêzigens jout Walmart in kompetitive foardiel boppe Amazon, foaral yn regio's wêr't penetraasje fan e-commerce noch hieltyd ûntwikkelet.

FAQ:

F: Hoe bepaalt ynkomsten de grutte fan in bedriuw?

A: Ynkomsten is in wichtige metrik dy't brûkt wurdt om de grutte fan in bedriuw te mjitten. It fertsjintwurdiget it totale bedrach fan jild generearre troch in bedriuw troch har saaklike aktiviteiten, lykas ferkeap fan produkten of tsjinsten. Hegere ynkomsten jouwe oan op in gruttere skaal fan operaasjes en oanwêzigens op 'e merk.

F: Hat Walmart in gruttere merkkapitalisaasje dan Amazon?

A: Nee, Amazon hat op it stuit de titel foar de grutste merkkapitalisaasje ûnder iepenbier ferhannele bedriuwen. Merkkapitalisaasje wurdt bepaald troch it fermannichfâldigjen fan de oandielpriis fan in bedriuw mei it oantal útsûnderlike oandielen. Wylst de ynkomsten fan Walmart de ynkomsten fan Amazon binne, binne de oandielpriis en merkwurdearring fan dy lêste heger.

F: Is Walmart allinich in offline retailer?

A: Nee, Walmart hat ek in sterke online oanwêzigens. It bedriuw hat swier ynvestearre yn har e-commerce operaasjes, ynklusyf har eigen online merkplak en tsjinsten foar levering fan boadskippen. De online ferkeap fan Walmart hat de lêste jierren in signifikante groei ûnderfûn, wêrtroch't it kin konkurrearje mei Amazon yn 'e digitale romte.

Ta beslút, wylst Amazon sûnder mis in dominante krêft is yn 'e e-commerce-yndustry, oertreft Walmart it yn termen fan totale ynkomsten en grutte. Mei syn wiidweidige fysike winkelnetwurk en ferskate produktoanbod bliuwt Walmart it grutste bedriuw yn 'e wrâld, en toant de krêft fan har hybride bedriuwsmodel dat online en offline retailoperaasjes kombineart.