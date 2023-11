Under hokker bank leit Walmart?

Yn 'e wrâld fan detailhannel is Walmart sûnder mis in reus. Mei syn wiidweidich netwurk fan winkels en ferskaat oanbod fan produkten, it bedriuw is wurden in húshâlden namme. As it giet om banktsjinsten, wurket Walmart lykwols net ûnder har eigen bank. Ynstee dêrfan hat it gearwurke mei ferskate finansjele ynstellingen om ferskate banktsjinsten oan te bieden oan har klanten.

Ien fan 'e wichtichste gearwurkingsferbannen dy't Walmart hat oprjochte is mei Green Dot Corporation, in liedende leveransier fan prepaid debitkaarten en banktsjinsten. Troch dizze gearwurking biedt Walmart de Walmart MoneyCard oan, in prepaid debitkaart wêrmei klanten har jild kinne beheare, oankeapen meitsje en rekkens betelje. De Walmart MoneyCard wurdt útjûn troch Green Dot Bank, in dochterûndernimming fan Green Dot Corporation.

In oar opmerklik gearwurkingsferbân is mei Capital One Financial Corporation. Walmart hat gearwurke mei Capital One om de Walmart Rewards Card en de Walmart Rewards Mastercard oan te bieden. Dizze kredytkaarten jouwe klanten beleanningen en foardielen foar har oankeapen by Walmart en oare dielnimmende retailers. Capital One is de útjouwer fan dizze kredytkaarten.

FAQ:

F: Kin ik in bankrekken iepenje by Walmart?

A: Nee, Walmart wurket net as in tradisjonele bank en biedt gjin eigen bankrekken oan. It leveret lykwols ferskate finansjele tsjinsten fia gearwurkingsferbannen mei oare banken en finansjele ynstellingen.

F: Kin ik in sjek yntsjinje by Walmart?

A: Ja, Walmart biedt tsjinsten foar cheques. Jo kinne in ferskaat oan sjeks, ynklusyf lean, oerheid, belesting werombetelje, en fersekering delsetting kontrôles, by Walmart MoneyCenters of klant tsjinst desks foar in lytse fergoeding.

F: Kin ik in liening krije fan Walmart?

A: Nee, Walmart leveret gjin lieningen direkt. It biedt lykwols in oanbod fan finansjele produkten en tsjinsten fia har gearwurkingsferbannen, lykas prepaid debitkaarten en kredytkaarten.

F: Binne de banktsjinsten fan Walmart feilich?

A: Walmart's banktsjinsten wurde levere troch gearwurkingsferbannen mei fêstige finansjele ynstellingen. Dizze ynstellingen wurde regele en begeliede troch relevante autoriteiten, en garandearje de feiligens en feiligens fan 'e tsjinsten dy't se oanbiede.

Ta beslút, wylst Walmart gjin eigen bank hat, hat it gearwurke mei ferskate finansjele ynstellingen om banktsjinsten oan har klanten te leverjen. Oft it no prepaid debitkaarten of kredytkaarten binne, Walmart hat gearwurke mei bedriuwen lykas Green Dot en Capital One om handige finansjele oplossingen oan te bieden oan har grutte klantbasis.