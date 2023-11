Wat binne de trije segminten fan Walmart?

Walmart, de grutste retailer fan 'e wrâld, wurket yn trije ûnderskate segminten: Walmart US, Walmart International, en Sam's Club. Elk segmint foldocht oan ferskate klantbehoeften en draacht by oan it algemiene súkses fan it bedriuw. Litte wy dizze trije segminten tichterby besjen en wat se ynhâlde.

1. Walmart US

Walmart US is it grutste segmint fan it bedriuw, goed foar de mearderheid fan har ynkomsten. It wurket in grut netwurk fan retailwinkels yn 'e Feriene Steaten, en biedt in breed oanbod fan produkten, ynklusyf boadskippen, klean, elektroanika en húshâldlike items. Walmart US tsjinnet elke dei miljoenen klanten, en biedt har betelbere prizen en handige winkelûnderfiningen. It segmint omfettet ek Walmart's e-commerce platfoarm, wêrtroch klanten online kinne winkelje en har oankeapen oan har doar kinne leverje.

2. Walmart International

Walmart International rjochtet him op it útwreidzjen fan de oanwêzigens fan it bedriuw bûten de Feriene Steaten. It wurket yn ferskate lannen om 'e wrâld, ynklusyf Meksiko, Kanada, it Feriene Keninkryk, Sina en Brazylje, ûnder oaren. Dit segmint past it bedriuwsmodel fan Walmart oan om te passen oan 'e spesifike behoeften en foarkarren fan' e merk fan elk lân. Troch har wrâldwide skaal en ekspertize te brûken, is Walmart International fan doel om klanten kwaliteitsprodukten te leverjen tsjin konkurrearjende prizen, wylst se ek lokale ekonomyen stypje.

3. Sam's Club

Sam's Club is in lidmaatskipsbasearre pakhúsklub dy't bulkprodukten oanbiedt tsjin koartingsprizen. It soarget foar sawol yndividuele klanten as bedriuwen, en biedt har in brede seleksje fan items, ynklusyf boadskippen, elektroanika, meubels, en mear. Sam's Club wurket op in abonnemintsmodel, wêrby't leden in jierlikse fergoeding betelje om tagong te krijen ta eksklusive oanbiedingen en foardielen. Mei syn fokus op bulkoankeapen en kostenbesparring, docht Sam's Club in berop op klanten dy't wolle keapje yn gruttere hoemannichten of sykje nei wearde foar har jild.

FAQ:

F: Wat is it ferskil tusken Walmart US en Walmart International?

A: Walmart US operearret binnen de Feriene Steaten, wylst Walmart International it berik fan it bedriuw útwreidet nei oare lannen om 'e wrâld.

F: Is Sam's Club allinich foar bedriuwen?

A: Nee, Sam's Club is iepen foar sawol yndividuele klanten as bedriuwen. Elkenien kin lid wurde en genietsje fan de foardielen fan bulk-oankeap en koartingsprizen.

F: Kin ik online winkelje by Walmart?

A: Ja, Walmart biedt in e-commerce platfoarm wêr't klanten online kinne winkelje en har oankeapen oan har doar kinne leverje.

Ta beslút, de trije segminten fan Walmart, Walmart US, Walmart International, en Sam's Club, foldogge oan ferskate klantbehoeften en drage by oan it wrâldwide súkses fan it bedriuw. Oft it no is fia syn wiidweidige netwurk fan retailwinkels, ynternasjonale útwreiding, of lidmaatskip-basearre pakhúsklub, Walmart stribbet dernei om klanten betelbere prizen, kwaliteitsprodukten en handige winkelûnderfiningen te bieden.