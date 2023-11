Wat binne de kânsen om lang Covid te krijen as yninte en stimulearre?

Wylst de wrâld trochgiet mei de oanhâldende Covid-19-pandemy, hat it ûntstean fan 'e heul besmetlike Omicron-fariant soargen makke oer it potinsjeel foar trochbraakynfeksjes en lange Covid. Mei't faksinaasje en boostershots breed wurde oanrikkemandearre, freegje in protte yndividuen har ôf oer de kâns dat se lange Covid belibje, sels nei't se folslein yninte en stimulearre binne. Litte wy yn dit ûnderwerp ferdjipje en guon faak stelde fragen ferkenne.

Wat is lang Covid?

Lange Covid, ek bekend as post-akute sequelae fan SARS-CoV-2-ynfeksje (PASC), ferwiist nei in tastân wêryn partikulieren persistente symptomen ûnderfine of nije sûnensproblemen ûntwikkelje nei it herstellen fan 'e akute faze fan Covid-19. Dizze symptomen kinne wiken of sels moannen duorje, dy't de kwaliteit fan it libben fan in persoan signifikant beynfloedzje.

Wat witte wy oer de kânsen om lang Covid te krijen nei faksinaasje en stimulearjen?

Wylst trochbraak-ynfeksjes sels kinne foarkomme yn folslein yninte en fersterke yndividuen, liket it risiko op it ûntwikkeljen fan lange Covid signifikant te wêzen. Neffens resinte stúdzjes binne faksineare persoanen minder kâns om slimme sykte, sikehûsopname en lange Covid te ûnderfine yn fergeliking mei dyjingen dy't net-faksinearre binne.

In stúdzje útfierd troch it UK's Office for National Statistics fûn dat it risiko fan lange Covid sawat halve waard yn folslein faksineare yndividuen yn fergeliking mei dyjingen dy't net-yntinearre wiene. Fierder joech de stúdzje oan dat de kânsen op it belibjen fan lange Covid noch leger wiene by persoanen dy't boostershots hienen krigen.

Wêrom wurdt it risiko fan lange Covid fermindere by ynintige en stimulearre yndividuen?

Faksinaasje en boostershots helpe it ymmúnsysteem te stimulearjen, wêrtroch it in sterke ferdigening tsjin it firus kin opbouwe. Wylst trochbraak-ynfeksjes noch kinne foarkomme, is de ymmúnreaksje generearre troch faksinaasje en stimulearjen faak effektyf yn it foarkommen fan slimme sykte en it ferminderjen fan de kâns op lange Covid.

Konklúzje

Wylst trochbraak-ynfeksjes in mooglikheid bliuwe, ferminderet folslein faksinaasje en fersterking it risiko fan it ûntwikkeljen fan lange Covid signifikant. Faksinaasje en boostershots spylje in krúsjale rol by it beskermjen fan yndividuen tsjin slimme sykte en komplikaasjes op lange termyn ferbûn mei Covid-19. It is wichtich om troch te gean nei rjochtlinen foar folkssûnens, lykas it dragen fan maskers en it oefenjen fan goede hânhygiëne, om de fersprieding fan it firus fierder te ferminderjen en ússels en oaren te beskermjen.