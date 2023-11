Wat binne 5 nijsgjirrige feiten oer Walmart?

Walmart, de grutste retailer fan 'e wrâld, is in húshâlding dy't gjin yntroduksje nedich is. Mei syn wiidweidige netwurk fan winkels en ferskaat oan produkten is Walmart in yntegraal diel wurden fan it libben fan in protte minsken. D'r binne lykwols ferskate minder bekende feiten oer dizze retailgigant dy't jo kinne ferrasse. Hjir binne fiif nijsgjirrige feiten oer Walmart:

1. Walmart's wrâldwide berik: Walmart wurket yn 27 lannen wrâldwiid, wêrtroch it in wirklik wrâldwide bedriuw is. Fan 'e Feriene Steaten oant Brazylje, Sina oant it Feriene Keninkryk, Walmart hat in wichtige oanwêzigens yn ferskate merken. De ynternasjonale operaasjes drage by oan har status as ien fan 'e grutste wurkjouwers wrâldwiid, mei mear dan 2.3 miljoen meiwurkers wrâldwiid.

2. It Walmart-effekt: De term "Walmart-effekt" ferwiist nei de ynfloed dy't it bedriuw hat op lokale ekonomyen as it in nije merk komt. Wylst de lege prizen fan Walmart klanten lûke, kinne se ek druk sette op lytsere bedriuwen, wat liedt ta slutingen. De komst fan it bedriuw kin lykwols ek banen skeppe en ekonomyske groei yn bepaalde gebieten stimulearje.

3. Walmart's miljeu-inisjativen: De lêste jierren hat Walmart wichtige ynspanningen dien om har miljeufootprint te ferminderjen. It bedriuw is fan doel om oandreaun te wurden troch 100% duorsume enerzjy, nul ôffal te produsearjen en duorsume produkten te ferkeapjen. Walmart hat ek ynset foar it ferminderjen fan broeikasgassen yn har operaasjes en supply chain.

4. Walmart's filantropy: Walmart is bekend om syn filantropyske ynspanningen. De Walmart Foundation, de woldiedige earm fan it bedriuw, stipet ferskate oarsaken, ynklusyf hongerferliening, rampreaksje, en ûnderwiis. Allinich yn 2020 skonken Walmart en de Walmart Foundation mear dan $ 1.4 miljard oan woldiedige organisaasjes wrâldwiid.

5. De groei fan e-commerce fan Walmart: Wylst Walmart foaral bekend is om syn bakstien-en-speesje winkels, is har e-commerce bedriuw rap útwreide. Yn 'e ôfrûne jierren hat it bedriuw wichtige ynvestearrings makke yn har online platfoarm, en biedt klanten in breed oanbod fan produkten foar handige levering thús as opheljen yn' e winkel.

FAQ:

F: Wat is in retailer?

A: In retailer is in bedriuw as yndividu dat guod of tsjinsten direkt ferkeapet oan konsuminten.

F: Wat is in filantropyske stribjen?

A: In filantropysk besykjen ferwiist nei aksjes nommen troch yndividuen of organisaasjes om it wolwêzen fan oaren te befoarderjen, typysk troch goeddiedige donaasjes of stipe foar sosjale doelen.

F: Wat is e-commerce?

A: E-commerce, koart foar elektroanyske hannel, ferwiist nei it keapjen en ferkeapjen fan guod en tsjinsten oer it ynternet.

Ta beslút, de wrâldwide oanwêzigens fan Walmart, it "Walmart-effekt", har miljeu-inisjativen, filantropy en groei fan e-commerce binne mar in pear fan 'e protte nijsgjirrige aspekten fan dizze retailgigant. As Walmart trochgiet te evoluearjen en oan te passen oan feroarjende behoeften fan konsuminten, bliuwt it in dominante krêft yn 'e detailhannel.