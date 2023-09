Nije ûntdekking: Hints of Life op Exoplanet 120 ljochtjierren fuort

Wittenskippers dy't de James Webb Space Telescope brûke hawwe de oanwêzigens ûntdutsen fan in molekule neamd dimethylsulfide (DMS) yn 'e sfear fan in eksoplaneet bekend as K2-18b. Wylst DMS primêr wurdt produsearre troch fytoplankton op ierde, suggerearret de oanwêzigens op dizze fiere planeet de mooglikheid fan libben. De teleskoop, eksploitearre troch NASA en de Jeropeeske en Kanadeeske romte-ynstânsjes, observearre de eksoplaneet yn it stjerrebyld Leo, hast njoggen kear de massa fan de ierde. Neist DMS fûn de stúdzje ek in oerfloed fan koalstofdragende molekulen lykas metaan en koalstofdiokside.

Dizze ûntdekking stipet de teory dat K2-18 b in Hycean-planeet is, in soarte fan eksoplaneet nei alle gedachten in wetterstofrike sfear dy't oer in oseaan hinget. Astronoom Nikku Madhusudhan fan 'e Universiteit fan Cambridge leit út dat DMS unyk is foar de ierde en is foarsein as in goede biosignature foar bewenbere eksoplaneten.

De wittenskippers belutsen by it ûndersyk warskôgje lykwols dat it bewiis dat de oanwêzigens fan DMS op K2-18 b stypje is foarriedich en fereasket fierdere falidaasje. Ferfolchobservaasjes mei de James Webb Space Telescope sille wurde útfierd om dizze befinings te befêstigjen.

De metoade dy't troch it ûndersyksteam brûkt wurdt wurdt transmissiespektroskopy neamd. Dizze technyk giet it om it analysearjen fan it ljocht fan in stjer as it troch de sfear fan in eksoplaneet giet. Troch de golflingten fan ljocht te ûndersykjen dy't troch molekulen yn 'e sfear opnomd wurde, kinne astronomen de molekulêre gearstalling fan 'e eksoplaneet bepale.

Dizze stúdzje markearret de earste kear dat metaan en koalwetterstoffen binne ûntdutsen yn 'e atmosfear fan in eksoplaneet mei transmissiespektroskopy. It ûntbrekken fan molekulen lykas ammoniak en koalmonokside, tegearre mei de oanwêzigens fan metaan en koaldiokside, suggerearret de mooglikheid fan in oseaan ûnder it oerflak fan K2-18b.

K2-18 b draait om in koele dwerchstjer yn 'e bewenbere sône, dêr't floeiber wetter mooglik bestean kin op it oerflak fan 'e planeet. De temperatuer fan it wetter en de bewenberens fan 'e planeet binne lykwols noch ûnbekend. Mear observaasjes binne nedich om de betingsten fêst te stellen dy't nedich binne foar it libben op dizze fiere eksoplaneet.

Boarne: Universiteit fan Cambridge, The Astrophysical Journal Letters