Apple kundiget de beskikberens fan watchOS 10 oan mei spannende funksjes

Tidens Apple's iPhone 15-lansearringsevenemint iepenbiere it bedriuw dat de heul ferwachte watchOS 10 offisjeel beskikber sil wêze op septimber 18. Dizze fernijing is net allinich in wichtige facelift foar watchOS, mar bringt ek de leafste "Glances"-funksje werom fan 'e orizjinele Apple Watch.

Ien fan 'e opmerklike feroarings yn watchOS 10 is de ferskowing fan fokus op yndividuele apps nei it brûken fan widgets op elk horloazjegesicht. It gewoan draaien fan 'e Digital Crown jout brûkers rappe tagong ta ferskate funksjes lykas timers, muzyk, of sels in podcast-ôflevering dy't wurdt streamd.

Apple liket de betizing yn 'e rekken te hawwen dy't in protte brûkers te krijen hawwe mei multitasking op watchOS. Troch it platfoarm te reoriëntearjen nei ienfâldiger taken, ynstee fan troch meardere app-skermen te blêdzjen, wurdt de brûkersûnderfining yntuïtiver. It is mooglik dat Apple de populariteit erkende fan it Siri-horloazjegesicht, dat in ferlykbere array fan widgets levere, en besleat dit konsept te benutten.

Neist de nije horloazjegesichten, Palette en Woodstock en Snoopy, komt watchOS 10 mei ferskate oare ferbetterings. De Activity-app lit brûkers hoekje fluchtoetsen taheakje, wat noch grutter gemak biedt. Boppedat logt de Compass-app automatysk de lokaasje fan 'e lêste sellulêre ferbining, en soarget derfoar dat brûkers maklik werom kinne om in needoprop te meitsjen as nedich.

It is lykwols wichtich om te notearjen dat watchOS 10 allinich kompatibel sil wêze mei Apple Watch Series 4 of letter modellen en fereasket in iPhone XS mei iOS 17.

Mei de frijlitting fan watchOS 10 kinne Apple Watch-brûkers útsjen nei in mear streamlined en dynamyske ûnderfining. Bliuw op 'e hichte mei al it nijs fan Apple's 'Wonderlust'-evenemint hjir.

Definysjes:

- watchOS: It bestjoeringssysteem ûntwikkele troch Apple spesifyk foar syn Apple Watch.

- Glances: In funksje op 'e orizjinele Apple Watch wêrtroch brûkers essensjele ynformaasje fan apps kinne besjen sûnder se te iepenjen.

- Widgets: Lytse en kompakte applikaasjes dy't spesifike ynformaasje as funksjonaliteit leverje op it apparaatskerm fan in brûker.

boarnen:

- Apple (offisjele oankundiging)