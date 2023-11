Microsoft Stock hits rekord heech as OpenAI Shakeup stjoert Shockwaves

Microsoft-oandielen sprongen op moandei nei in rekord fan alle tiden nei it nijs dat Sam Altman, eardere CEO fan OpenAI, soe meidwaan oan Microsoft om in nij avansearre AI-ûndersyksteam te lieden neist mei-oprjochter Greg Brockman. De ûnferwachte beweging stjoerde skokgolven troch de techwrâld, ferrassende ynsiders fan 'e yndustry en ynvestearders.

Wylst de oerienkomst tusken Altman en Microsoft noch net offisjeel is, sizze analysten en saakkundigen it al as in grutte winst foar de techgigant. Rishi Jaluria, direkteur fan RBC Capital Markets, neamde it in "enoarme steatsgreep foar Microsoft", en markeart de reputaasje fan Altman as in AI-fisioenêr.

Soargen bliuwe oer hoe't de ûnwissichheid by OpenAI it bedriuw fan Microsoft op koarte termyn sil beynfloedzje, benammen oangeande Microsoft's Azure-wolktsjinsten, dy't waarden brûkt troch OpenAI. Analysten leauwe lykwols dat Altman en syn team oan board bringe op 'e lange termyn in bettere útkomst foar Microsoft kin wêze.

De ynhier fan Altman en Brockman positionearret Microsoft as bestimmingswurkjouwer foar generative AI-yngenieurs, en fersterket syn foarsprong op it fjild fierder. Oan 'e oare kant wrakselet OpenAI mei neiskokken, sa't bliken docht út in brief tekene troch mear dan 500 meiwurkers dy't it bestjoer oanmoedigje om te ûntslachjen of massale ûntslach te krijen.

Ynvestearders en analisten sjogge dit as in wichtich strategysk foardiel foar Microsoft, om't it net allinich har AI-produktroadmap behâldt, mar ek formidabele konkurrinsje foar generative AI-startups en Google DeepMind presintearret.

As gefolch fan dizze ûntwikkelingen sluten Microsoft-oandielen op moandei op $ 377.44, omheech oer 2%. De positive reaksje fan 'e merk wjerspegelet fertrouwen yn it fermogen fan Microsoft om har posysje as lieder yn' e AI-romte te behâlden, nettsjinsteande de resinte fersteuring by OpenAI.

FAQ

Wat is OpenAI?

OpenAI is in liedend ûndersykslaboratoarium foar keunstmjittige yntelliginsje oprjochte mei de missy om te soargjen dat keunstmjittige algemiene yntelliginsje (AGI) it hiele minskdom profitearret. It waard mei-oprjochte troch Sam Altman en Greg Brockman.

Wat is generative AI?

Generative AI ferwiist nei it fjild fan keunstmjittige yntelliginsje dat him rjochtet op it meitsjen fan modellen, algoritmen en systemen dy't nije en orizjinele ynhâld kinne generearje, lykas ôfbyldings, tekst of muzyk.

Wat is Microsoft Azure?

Microsoft Azure is in cloud computing platfoarm en tsjinst oanbean troch Microsoft. It leveret in breed oanbod fan wolktsjinsten, ynklusyf firtuele masines, opslach, analytyk en AI-mooglikheden, om bedriuwen te helpen by it bouwen, ynsette en beheare fan applikaasjes en tsjinsten.

Hokker ynfloed hat de ynhier fan Sam Altman op it oandiel fan Microsoft?

De ynhier fan Sam Altman wurdt sjoen as in positive ûntwikkeling foar Microsoft, dy't liedt ta in tanimming fan fertrouwen fan ynvestearders en in tanimming fan 'e oandielpriis fan it bedriuw. De reputaasje fan Altman as in fisioenaris fan AI en it strategysk foardiel dat Microsoft krige mei syn tafoeging oan it team wurde sjoen as faktoaren dy't bydrage oan dizze positive merkreaksje.