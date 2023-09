Wahoo ûntbleatet nije Kickr Move Turbo Trainer en Kickr Bike Shift

Wahoo, it populêre indoor cycling tech merk, hat de frijlitting fan twa nije produkten oankundige: de Kickr Move turbotrainer en de Kickr Bike Shift smart fyts. De Kickr Move is oan 'e boppekant fan Wahoo's Kickr-smart turbo-trainer-berik pleatst en hat nije bewegingsmooglikheden dy't as doel hawwe in natuerliker ritgefoel te leverjen en brûkerskomfort te ferbetterjen, priis op $ 1,599.99 USD. Oan 'e oare kant sit de Kickr Bike Shift ûnder de Kickr Bike V2 en ferienfâldiget wat funksjonaliteit, priis op $ 2,999.99 USD.

De Kickr Move hat in acht-inch 'gravity track' wêrmei't de wichtichste turbo-trainer-hardware hinne en wer kin glide op in bûgde spoar, wat in lyts bedrach fan side-to-side beweging leveret. Hjirmei kin de fyts frij reizgje tidens workouts, it ferminderjen fan wurgens en it ferbetterjen fan algemiene effisjinsje. De sliding track is lockable foar maklik ferfier en fyts mounting. Om de Kickr Move te koppelen mei in Kickr Climb, is in ekstra hardwareadapter nedich, mar kin apart wurde kocht.

Wat spesifikaasjes oanbelanget, biedt de Kickr Move Bluetooth-, ANT+- en WiFi-ferbining, en ek machtsnauwkeurigheid oant binnen 1%. It kin in maksimale wjerstân fan 2,200 watt behannelje en hat in simulearre gradientberik fan -10% oant 20%. It omfettet ek funksjes lykas ERG Easy Ramp en Race Mode foar ferbettere trainingsûnderfiningen. De Kickr Move komt mei in 11-snelheid SunRace 11-28T-kassette, dy't noch altyd de foarkarsopsje is ûnder Wahoo-brûkers.

Wat de Kickr Bike Shift oanbelanget, is it in mear betelbere tûke fytsopsje mei in stielen frame en waacht 40 kg. It biedt 2200 watt wjerstân, WiFi-ferbining, en krêftmjittingsnauwkeurigens binnen 1%. Oars as de Kickr Bike V2, hat de Kickr Bike Shift gjin tiltfunksje of motor-oandreaune inertiafunksje. It behâldt lykwols it oanpassingssysteem foar fiif punten, app-basearre opset, en konfigureare shifters en knoppen.

Sawol de Kickr Move as Kickr Bike Shift binne direkt te keap te krijen. De Kickr Move wurdt priis op $ 1,599.99 USD, wylst de Kickr Bike Shift $ 2,999.99 USD kostet en sil ein septimber begjinne te ferstjoeren.

