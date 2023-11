Der wurdt rûsd dat Vivo Pad 3 MediaTek Dimensity 9300 hat foar flaggeskipprestaasjes

Tech-entûsjasters en Vivo-fans ferwachtsje grif de kommende lansearsyklus fan it populêre smartphonemerk. Geroften suggerearje dat Vivo in spannende line fan produkten yn 'e wurken hat, ynklusyf opklapbere tillefoans, flaggeskipapparaten, en folle mear. Ien fan 'e heul ferwachte apparaten is de Vivo Pad 3-tablet, en resinte oanwizings fan in promininte tipster hawwe wat ljocht smiten oer har wichtige spesifikaasjes.

Neffens in post troch tipster Digital Chat Station op Weibo, sil de Vivo Pad 3 wurde foarsjoen fan de MediaTek Dimensity 9300 SoC. Dizze chipset is ferneamd om syn hege-ein prestaasjes en soe de tablet posearje as in flaggeskip-klasse produkt. De Dimensity 9300 hat al wellen makke yn 'e tech-yndustry, om't it de koartlyn ûntbleate Vivo X100 en X100 Pro-smartphones oandriuwt, dy't diel útmeitsje fan 'e lêste flaggeskipsearje fan Vivo.

Wylst de tipster gjin oanfoljende details levere oer de Vivo Pad 3, is it neamen wurdich dat de tablet wurdt ferwachte dat se neist it Vivo X100 Ultra-model yn april 2024 frijlitten wurde. 100 SoC, wat fierder oanjout dat de Vivo Pad 8 in krêftich en funksje-ynpakt apparaat sil wêze.

De releasestrategy foar de kommende apparaten fan Vivo bliuwt ûnwis. Hoewol it mooglik is dat de Pad 3 neist de X100 Ultra, X Fold 3, en X Flip 2 sil wurde oankundige tidens itselde lansearingsevenemint, is noch neat befêstige. Vivo-entûsjasters en tech-entûsjasters wurde advisearre om op 'e hichte te bliuwen foar fierdere updates.

FAQ:

F: Wat is de haadspesifikaasje dy't geroften is foar de Vivo Pad 3?

A: De Vivo Pad 3 wurdt rûsd om de heechprestearjende MediaTek Dimensity 9300 SoC te hawwen.

F: Sil de Vivo Pad 3 in flaggeskipapparaat wêze?

A: Ja, mei it opnimmen fan 'e Dimensity 9300-chipset, wurdt ferwachte dat de Vivo Pad 3 in flaggeskipprodukt sil wêze.

F: Sil de Vivo Pad 3 neist de Vivo X100 Ultra wurde frijlitten?

A: D'r is in mooglikheid dat de Vivo Pad 3 neist de Vivo X100 Ultra wurdt oankundige, mar gjin offisjele befêstiging is makke.

F: Wannear kinne wy ​​​​mear updates ferwachtsje oer de Vivo Pad 3?

A: Vivo-fans en tech-entûsjasters moatte op 'e hichte bliuwe foar fierdere updates as mear ynformaasje beskikber wurdt.