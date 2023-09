Victrola yntrodusearret nije Hi-Res draaitafels foar Wireless Vinyl Playback

Victrola, in ferneamde fabrikant fan draaitafels, hat in wichtige stap foarút nommen mei de frijlitting fan har nije premium modellen, de Hi-Res Carbon en Hi-Res Onyx. Dizze spannende tafoegings oan har opstelling komme foarsjoen fan ynboude Qualcomm-audio-hardware, wêrtroch naadleaze draadloze vinyl-ôfspieling mooglik is nei Bluetooth- as aptX-ynskeakele sprekkers en koptelefoanen.

Dizze release markearret in ôfwiking fan Victrola's foarige berik, dy't eksklusyf kompatibel wie mei Sonos-sprekkers. It opnimmen fan Qualcomm audio-hardware soarget foar kompatibiliteit mei in breder skala oan apparaten, wêrtroch brûkers draadloos kinne genietsje fan har vinylplaten sûnder kompromissen te meitsjen mei lûdskwaliteit.

Sawol de Hi-Res Carbon as Hi-Res Onyx draaitafels stypje de lêste Bluetooth 5.4 en Bluetooth LE protokollen, en leverje ferbettere ferbining en ferbettere audiostreaming mooglikheden. Derneist hawwe dizze draaitafels Qualcomm's aptX Adaptive audiotechnologyen, dy't audio-oerdracht optimalisearje foar in superieure harkûnderfining.

Foar dyjingen dy't in mear tradisjonele opset leaver hawwe, biede de Hi-Res-modellen noch RCA-útgongen om te ferbinen mei selsoandreaune bedrade sprekkers. Dizze ûntwerpkeuze is geskikt foar audiofielen dy't de klassike bedrade ferbining wurdearje en leaver folsleine kontrôle hawwe oer har audio-opset.

De Hi-Res Carbon en Hi-Res Onyx draaitafels wurde priis respektivelik $ 599 en $ 399, en biede in mear betelber alternatyf foar har Sonos-kompatible tsjinhingers. Dizze priisstrategy makket dizze premium modellen tagonklik foar in breder publyk, en stimulearret mear minsken om de wille fan it ôfspieljen fan vinyl te belibjen mei it gemak fan draadloze technology.

Ta beslút, de yntroduksje fan Victrola fan 'e Hi-Res Carbon en Hi-Res Onyx draaitafels mei ynboude Qualcomm audio-hardware fertsjintwurdiget in wichtige ferskowing yn it produktoanbod fan it bedriuw. Troch draadloze technology te omearmjen en kompatibiliteit út te wreidzjen, is Victrola fan doel in berop te dwaan op sawol tech-savvy brûkers as tradisjonalisten, en behâlde har reputaasje as in fertroud merk yn 'e draaitafelmerk.

boarnen:

- Vitrola webside