Ûndersikers hawwe ûntdutsen in soarchlik nivo fan antibiotika ferset yn baktearjes fan oarloch-ferwûne pasjinten yn Oekraïne. De stúdzje, útfierd troch Lund University yn Sweden yn gearwurking mei Oekraynske mikrobiologen, fûn ungewoane nivo's fan ferset, benammen yn 'e Klebsiella pneumoniae-baktearje.

De ûndersikers analysearren pasjintmonsters fan 141 oarlochsslachtoffers yn Oekraïne, ynklusyf folwoeksenen mei ferwûnings dy't oprûn binne tidens de oarloch en berntsjes diagnostearre mei pneumony. Dizze pasjinten hienen ynfeksjes krigen wylst se yn sikehûzen wiene, benammen fanwegen oerweldige medyske foarsjenningen en ferneatige ynfrastruktuer.

De befinings, publisearre yn The Lancet Infectious Diseases, die bliken dat in protte pasjinten baktearjes hiene mei opmerklik hege antibiotikaresistinsje. Guon stammen eksposearren ferset tsjin breedspektrum antimikrobiële aginten, ynklusyf nij ûntwikkele antibiotika. Skokkend, hast tsien persint fan 'e samples befette baktearjes dy't resistint wiene foar "ús lêste resort" antibiotika, colistin. Derneist befette seis prosint fan alle samples baktearjes dy't resistint binne foar elke testte antibiotika.

Professor Kristian Riesbeck, fan 'e Universiteit fan Lund, spruts soargen út oer it ferset werjûn troch Klebsiella pneumoniae-baktearjes, om't se it potensjeel hawwe om sels sykte te feroarsaakjen by persoanen mei in sûn ymmúnsysteem. Hy markearre de driuwende needsaak foar ynternasjonale help by it oanpakken fan dizze grutte soarch.

De mjitte fan antibiotika-resistinsje dy't yn dizze stúdzje waarnommen is, is boppe alles dat earder sjoen is, sels yn lannen lykas Yndia en Sina. Professor Riesbeck beklamme it risiko fan fierdere fersprieding fan resistente baktearjes, dy't de hiele Europeeske regio bedriget. Wylst in protte lannen militêre help oan Oekraïne leverje, is it like wichtich om te helpen by it oanpakken fan dizze oanhâldende situaasje.

De befinings fan dizze stúdzje markearje de útdagings dy't steld wurde troch resistente baktearjes yn tiden fan oarloch. Neist it minsklik lijen dat feroarsake is troch de oarloch yn Oekraïne, wurdt der in ûnsichtbere oarloch fochten tsjin dizze fearkrêftige baktearjes. Goede yntervinsje en stipe binne krúsjaal om de fersprieding fan antibiotika-ferset te foarkommen en de sûnens te beskermjen fan yndividuen dy't beynfloede binne troch oarloch en konflikt.

[Boarne: The Lancet Infectious Diseases]