Valve's Nije Hardware Idee ûntfangt sertifisearring yn Súd-Korea

Valve is bekend om ambysjes bûten it Steam Deck te hawwen, en nije ynformaasje suggerearret dat it bedriuw miskien klear is om ien fan har hardware-ideeën te ferstjoeren. It National Radio Research Agency yn Súd-Korea hat in "low-power wireless apparaat" sertifisearre fan Valve mei de oantsjutting "RC-V1V-1030." Wylst de sertifikaasje net in protte details oer it apparaat leveret, jout it oan dat it 5GHz Wi-Fi brûkt, wat al gewoan is yn 'e measte kompjûters. Regeljouwingsynstânsjes fereaskje typysk sertifisearring foar apparaten dy't sille wurde ymportearre en mooglik ferkocht yn in lân. It Valve-apparaat is noch net ferskynd yn 'e FCC-database fan' e Feriene Steaten as de Bluetooth SIG, mar dit kin yn 'e takomst feroarje.

Yn Valve's koade binne d'r wat hints oer de hardwareplannen fan it bedriuw. Michael Larabel fan Phoronix ûntduts dat Valve feroarings hat makke yn ferbân mei de Van Gogh APU fan Steam Deck, ynklusyf ferwizings nei de produktnammen "Galileo" en "Sephiroth." Valve's Greg Coomer hat earder neamd dat de besteande APU yn 'e Steam Deck ek geskikt kin wêze foar in standalone VR-headset. It is lykwols minder wierskynlik dat in nije Steam Controller-gamepad de heule Steam Deck-chip soe befetsje.

Valve hat ferskate hardware-ideeën ûndersocht, ynklusyf in standalone VR-headset koadenamme "Deckard", lykas befêstige troch boarnen yn 2021. Patintôfbyldings fan it apparaat binne ek sirkulearre. Oft it sertifisearre "draadloze apparaat mei leech krêft" relatearre is oan in ferfarsking fan it Steam Deck of in folslein nij hardwareprodukt bliuwt te sjen. It kin lykwols wiis wêze foar Valve om in oankundiging te meitsjen foardat Nintendo syn opfolger oan 'e Nintendo Switch iepenbieret.

