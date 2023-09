De New One UI Watch 5 Update yntroduseart universele gebearten foar ferbettere smartwatchkontrôle

Samsung's lêste One UI Watch 5-update bringt in revolúsjonêre funksje neamd Universal Gestures, it útwreidzjen fan it konsept fan it brûken fan jo smartwatch troch stjoerings. Wylst Quick Launch-stjoerings al bekend wiene foar Galaxy Watch-brûkers, biede Universal Gebaren in oar nivo fan kontrôle oer jo smartwatch.

Universele gebearten tsjinje as in ark foar tagonklikens, en jouwe folsleine kontrôle oer jo smartwatch fia stjoerings. Wylst touchkontrôles noch altyd de foarkar sille wurde troch de measte brûkers, binne Universele stjoerings in fantastysk ark foar persoanen mei hânblessuere of handikap.

It ynskeakeljen fan universele stjoerings is ienfâldich. Op jo Galaxy Watch mei One UI Watch 5, gean nei it Ynstellingsmenu, gean nei "Tagonklikens", tik op "Ynteraksje en handigens," folge troch "Universele stjoerings," en skeakelje de funksje oan. As alternatyf kinne jo it ynskeakelje fia de Galaxy Wearable-app op jo ferbûne smartphone.

Om te begripen hoe't Universele Gebaren wurkje, is in stap-foar-stap tutorial beskikber as jo de funksje earst ynskeakelje. Sadree't foltôge, kinne jo oerskeakelje fan touch-basearre navigaasje nei Universele stjoerings troch draaie jo pols fan kant nei kant twa kear. Knipgebearten en it sluten fan jo hân yn in fûst wurde brûkt om in highlighter (fokusindikator) oer de brûkersynterface te ferpleatsen en skermtappen te simulearjen op markearre UI-eleminten, respektivelik.

Derneist kinne Universal Gebaren brûkers tagong krije ta in Aksjemenu troch har hân twa kear yn in fûst te sluten. Dit menu biedt knoppen om te rôljen, it rappe paniel te iepenjen, horloazjegesichten te bewurkjen, tagong te krijen ta de app-lade, en mear.

Brûkers hawwe de fleksibiliteit om de funksjes fan stjoerings oan te passen, de kleur fan 'e markearring te feroarjen, ynstellings foar rinnerkescannen te feroarjen, it Aksjemenu te bewurkjen, snelheden en gefoelichheid oan te passen, en mear. Dizze ynstellingen kinne maklik oanpast wurde op 'e smartwatch of fia de Galaxy Wearable-app.

De update fan One UI Watch 5 is op it stuit beskikber op 'e Galaxy Watch 6-searje, mei útrol foar de Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 5-opstellingen yn selekteare regio's. Samsung bliuwt beskikberens útwreidzje nei mear merken, it ferbetterjen fan de smartwatch-ûnderfining mei Universal Gestures.

