De regearing fan 'e Feriene Steaten nimt Google foar de rjochtbank, en beskuldiget de techgigant fan it misbrûk fan syn monopoaljemacht yn' e sykmasinesektor. De proef, dy't de earste grutte monopoalsaak fan 'e regearing yn tsientallen jierren markearret en de earste yn' e tiid fan it moderne ynternet, begjint tiisdei yn Washington, DC

Yn it hert fan 'e saak fan' e justysje is de bewearing dat Google har bedriuwshannelingen orkestrearre om te soargjen dat it de earste sykmasjine is dy't brûkers sjogge as se tagong krije ta har tillefoans of webbrowsers. De regearing beweart dat it doel fan Google wie om konkurrinsje te eliminearjen en syn dominânsje te behâlden.

Eardere prokureur-generaal William Barr beskreau de rjochtsaak as in oanfal op Google's grip oer it ynternet, dy't miljoenen konsuminten, advertearders, lytse bedriuwen en ûndernimmers beynfloede. Nei jierren fan tarieding, ynklusyf de produksje fan miljoenen siden mei dokuminten en ôfsettings fan mear dan 150 persoanen, giet de saak einlings foar proef.

De útkomst fan dizze landmarkproef sil wichtige gefolgen hawwe foar de tech-yndustry en it ynternet as gehiel. It daagt de krêft fan techbedriuwen út by it kontrolearjen fan de produkten dy't minsken deistich brûke. As suksesfolle, kin it mooglik feroarje de manier wêrop techgiganten operearje en in direkte ynfloed hawwe op hoe't it ynternet funksjonearret.

Google, dy't op it stuit sawat 90% fan 'e Amerikaanske sykmasjinemerk hat en wurdearre op $ 1.7 trillion, beweart dat har sykprodukt superieur is oan syn konkurrinten. It bedriuw stelt dat brûkers kieze om Google út foarkar te brûken, om't it wikseljen nei in alternative sykmasine maklik is yn 'e moderne tiid.

Dizze saak docht tinken oan de anty-trustsaak fan 1998 tsjin Microsoft, dy't resultearre yn in oerwinning foar it Ministearje fan Justysje. De oerienkomsten tusken de twa gefallen en har potensjele útkomsten hawwe in protte laat om de Microsoft-saak te besjen as in blauprint foar it oannimmen fan hjoeddeistige techgiganten.

De saak fan 'e regearing tsjin Google rjochtet him op' e eksklusive deals fan it bedriuw mei tillefoanmakkers lykas Apple en Samsung, lykas webbrowsers lykas Mozilla. Dizze oerienkomsten soargje derfoar dat Google de standert sykmasjine is op de measte apparaten, nei alle gedachten de konkurrinsje ferstikkend en de oanwêzigens fan lytsere rivalen beheine.

Yn 'e kommende wiken sil de proef ûntploffe, en it oardiel sil de takomst fan' e tech-yndustry foarmje. Nettsjinsteande de útkomst betsjuttet dizze saak mei hege profyl in pivotal momint yn it oanpakken fan de machtsdynamyk binnen de techsektor.

Boarne: N/A