Trageedzje sloech de mienskip fan 'e Universiteit fan Nij Hampshire doe't se rouwe oer it ferlies fan in studint dy't snein stoar troch selsmoard. De studint, in junior yn it Peter T. Paul College fan Bedriuw en Ekonomy, waard beskreaun troch skoalbestjoerders as in trouwe en freonlike freon dy't in positive ynfloed hie op 'e UNH-mienskip. De kampusmienskip wurdt benammen beynfloede as studinten har tariede op it ferlitten foar Thanksgiving break dizze wike.

Yn 'e neisleep fan dit ferneatigjende evenemint beklamme UNH-presidint James W. Dean Jr. Hy moedige fakulteit oan om bewust te wêzen fan it fertriet dat in protte studinten kinne ûnderfine en fleksibiliteit oan te bieden yn termen fan akademyske ferantwurdlikheden. De universiteit is yn kontakt mei de famylje fan 'e studint en sil op' e tiid ynformaasje jaan oer betinkingstsjinsten.

Chief Rene Kelley fan 'e plysje fan Durham befêstige de dea as in selsmoard en fersekere dat der gjin mislediging wurdt fertocht. It ûndersyk giet troch.

De erkenning fan de needsaak foar stipe en begelieding yn tiden lykas dizze, binne de psychologyske en begeliedingstsjinsten fan 'e universiteit en it Employee Assistance Program beskikber foar studinten, fakulteiten en personiel. It is krúsjaal foar partikulieren om te berikken en help te sykjen as se fertriet of fertriet fiele.

Faak Stelde Fragen:

F: Hoe kinne studinten kontakt opnimme mei UNH Psychological and Counseling Services?

A: Studinten kinne kontakt opnimme mei de Psychologyske en Begeliedingstsjinsten op (603) 862-2090 foar stipe.

F: Hoe kinne personiel en fakulteit tagong krije ta it Employee Assistance Program by UNH?

A: It Employee Assistance Program kin direkt wurde berikt op (800) 424-1749.

F: Binne d'r nasjonale helplinen foar krisis beskikber foar direkte stipe?

A: Ja, de National Alliance on Mental Illness (NAMI) hotline kin kontakt opnommen wurde mei op 800-950-NAMI (6264), de National Suicide Prevention Lifeline op 800-273-TALK (8255), en de National Crisis Line op 1- 833-710-6477. Dizze krisislinen jouwe direkte stipe en begelieding foar dyjingen yn need.