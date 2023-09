Under The Waves: A Deep Sea Home with Chthonic Sadness

It fideospultsje "Under The Waves" nimt spilers yn 'e djipten fan wanhoop as se it libben ferkenne fan in djippe seedûker mei de namme Stan. It spultsje, publisearre troch Quantic Dream, set fan it begjin ôf in sombere toan, en beklammet de metafoaryske ferbining tusken de see en fertriet. Wylst spilers troch de tsjustere en mistige djipten navigearje yn in lyts ûnderdompelskip, kinne se it net helpe, mar reflektearje op har eigen fertriet. Lykwols, te midden fan dizze chtonyske fertriet, ien aspekt opfalt - Stan's ûnderwetterwenkeamer.

De wenromte fan Stan is ferrassend gesellich en goed ynrjochte. It spultsje toant syn kapsulehûs, kompleet mei in tapytflier, planken, en sels in boekehoeke. Dit lytse, ûnderwetterhûs hat mear fjouwerkante bylden en opslachromte dan in protte echte huzen. Mei in romme badkeamer, in útwreide keuken mei in ynboude tv en in akwarium, en in noflike futon by it finster, is it dreech net benijd te wêzen op Stan's wenarrangementen.

Hoewol it frjemd liket foar in karakter ûnderdompele yn fertriet om sa'n moai en noflik hûs te hawwen, makket it tematysk sin. Stan syn wenromte tsjinnet as in hillichdom nei in dei bestege oan it konfrontearjen fan syn nachtmerjes yn 'e grutte, blauwe leechte. De miks fan crème en oranje kleuren yn 'e retro-styl fan' e jierren '70 soarget foar in beruhigende sfear dy't kontrast mei it tsjuster bûten. It is essinsjeel foar Stan syn mentale wolwêzen dat syn libbensromte feilich en feilich fielt, foaral sjoen de nachtmerjes dy't hy ferneart.

Nettsjinsteande it oansprekkende karakter fan Stan's ûnderwetterhûs, is it wichtich om de wenningkrisis te erkennen dy't in protte yn 'e echte wrâld te krijen hawwe. De útbylding fan it spultsje fan in winsklik en noflik hûs fersterket allinich it ferskil tusken firtuele en werklike libbenssituaasjes. Yn in wrâld dêr't sels fiktive karakters yn 'e djipten fan wanhoop moaier huzen hawwe dan guon yndividuen, is it in skerpe herinnering oan' e hjoeddeistige steat fan betelberens fan húsfesting.

boarnen:

- Under The Waves, publisearre troch Quantic Dream

– Edwin syn observaasjes oer de metafoaryske aard fan de see yn it spul

- Rock Paper Shotgun: Ofbyldingskredyt