Asteroid Sample Return Mission OSIRIS-REx berikt kulminaasje

In kapsule mei 250 gram asteroïde stof is ynsteld om te lânjen yn 'e woastyn fan Utah op 24 septimber, markearje it kulminaasje fan NASA's OSIRIS-REx missy. Lansearre yn 2016, wie de missy fan doel om in stekproef te sammeljen en werom te jaan fan 'e asteroïde Bennu, dy't weardefolle ynsjoch biedt yn' e formaasje fan ús sinnestelsel mear as 4.5 miljard jier lyn. De kapsule sil foarsichtich wurde ferfierd nei in NASA-laboratoarium yn Houston om fersmoarging te foarkommen foardat se ferspraat wurde oan ferskate dielnimmende laboratoaria rûn de wrâld.

Bennu, as in relatyf primityf materiaal, is tige weardefol foar wittenskippers dy't de oarsprong fan it sinnestelsel besykje te begripen. Soartgelikense meteoriten mei Bennu syn komposysje falle wol op de ierde, mar se baarne faak op yn 'e sfear of wurde fersmoarge troch de ierdske omjouwing. De OSIRIS-REx-missy biedt in unike kâns om in ûnbesmette stekproef te studearjen.

Kanadeeske ûndersikers sille ek de kâns hawwe om in diel fan 'e stekproef te analysearjen, troch har bydrage oan' e missy mei it ynstrumint OLA (OSIRIS-REx Laser Altimeter). De Canadian Space Agency sil tagong hawwe ta 4% fan 'e stekproef, lykweardich oan 10 gram. Michael Daly, in ûndersiker oan 'e Universiteit fan York, is fan plan om de termyske konduktiviteit fan syn stekproef te mjitten om de termyske eigenskippen fan' e heule asteroïde te bepalen. Dominique Weis en har kollega's oan 'e Universiteit fan Britsk-Kolumbia sille in gefoelige soarte massaspektrometry brûke om de gearstalling fan Bennu te bepalen.

Wylst trijekwart fan 'e stekproef sil wurde bewarre foar takomstige generaasjes om te studearjen, sil de OSIRIS-REx-missy fierder gean bûten de levering fan' e kapsule. De sonde sil yn 2029 trochgean mei in baan om de asteroïde Apophis.

