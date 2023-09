De krêft fan 'e Linux Kommandorigel: Ljepfoltôging en skiednis

It Linux-bestjoeringssysteem wurdt faak ferbûn mei de needsaak om komplekse kommando's te brûken om taken út te fieren. Dat is lykwols net mear it gefal. It Linux-buroblêd is yn 'e rin fan' e jierren sterk ûntwikkele, en it is no mooglik Linux te brûken sûnder oait ien kommando út te fieren. Dochs, foar guon brûkers, kin de krêft oanbean troch de Linux Command Line Interface (CLI) oanloklik wêze.

D'r binne twa funksjes fan 'e Linux kommandorigel dy't har effisjinsje sterk kinne ferbetterje: ljepperfoltôging en skiednis. Ljepfoltôging lit jo kommando's maklik fine en foltôgje dy't jo miskien net yn har gehiel ûnthâlde. As jo ​​​​bygelyks witte dat in kommando begjint mei "sys", mar jo kinne it folsleine kommando net weromhelje, typ dan gewoan "sys" en druk op Tab. De kommandorigel sil de rest fan it kommando automatysk ynfolje.

De funksje foar kommandoskiednis is like brûkber. Troch op de pylk omheech op jo toetseboerd te drukken, kinne jo troch de kommando's rôlje dy't jo earder ynfierd hawwe. Hjirmei kinne jo kommando's fluch fine en opnij útfiere sûnder se opnij te hoege te typen. Sadree't jo it winske kommando yn 'e skiednis fine, sil it drukken op Enter it útfiere, as soe jo it krekt ynfierd hawwe.

Dizze trúkjes kinne ongelooflijk nuttich wêze foar sawol begjinnende as erfarne Linux-brûkers. Se meitsje it brûken fan de kommandorigel minder yntimidearjend en effisjinter, besparje tiid en gedoe. Troch josels fertroud te meitsjen mei ljepperfoltôging en skiednis, kinne jo de krêft fan 'e Linux CLI folslein benutte en profitearje fan syn mooglikheden.

boarnen:

- Gjin