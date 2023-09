De lêste krantekoppen: Prisoner Swap mei Iran, FDA-goedkarring fan nij faksin, antytrustproef tsjin Google, Hurricane Threat, Drew Barrymore's Talk Show Returns, en Wine Disaster yn Portugal

Yn resint nijs hat de Biden-administraasje in stap nommen om de frijlitting te befêstigjen fan fiif Amerikaanske boargers dy't yn Iran fêsthâlden binne troch in ûntheffing út te jaan foar banken om $ 6 miljard yn beferzen Iraanske oaljefûnsen oer te dragen sûnder eangst foar Amerikaanske sanksjes. Kongres is op 'e hichte brocht fan dizze ûntwikkeling, en de finzene ruil koe mooglik plakfine al nije wike. Yn ruil dêrfoar sille fiif Iraanske boargers dy't yn 'e FS arresteare binne ek frijlitten wurde. Dizze diplomatike beweging hat as doel de relaasjes tusken de Feriene Steaten en Iran te ferbetterjen.

De FDA hat goedkarring jûn foar in nij faksin tsjin coronavirus dat spesifyk rjochtet op 'e omicron-subvariant, tariede op it kommende respiratory firusseizoen yn 'e hjerst. Wylst it faksin is wiske foar elkenien fan 6 moannen en âlder, sil it advyspaniel fan 'e CDC gearkomme om in mear rjochte oanpak te bepalen. It faksin wurdt ferwachte dat it letter dizze wike beskikber sil wêze en sil fergees wêze foar de measte Amerikanen mei priveefersekering, Medicaid, of Medicare.

Marokko is traach om bûtenlânske help te akseptearjen nei in resinte ierdbeving. It lân hat útdagings te krijen by it koördinearjen fan helpferliening en it fersprieden fan help oan troffen gebieten, it meitsjen fan fertragingen by it helpen fan dyjingen dy't beynfloede binne troch de ramp.

It ministearje fan Justysje is ynsteld om in anty-trustproef te begjinnen tsjin Google, wêr't de techgigant sil wurde ûndersocht foar it mooglik gebrûk fan syn dominante posysje yn 'e sykmasjinemerk om konkurrinsje yn sykjen en advertinsjes te besunigjen. Dizze proef mei hege profyl is de earste yn syn soarte tsjin in grut techbedriuw yn mear as twa desennia en kin wichtige gefolgen hawwe foar de tech-yndustry en it takomstige berik fan Google.

Hurricane Lee foarmet in groeiende bedriging foar eastlik Nij Ingelân, mei it potinsjeel foar sterke wyn, swiere rein, en stoarmfloed. Wylst it wurdt ferwachte om offshore te bliuwen, kinne de Kanadeeske Maritimes en Nova Scotia in direkte hit ûnderfine. De stoarm wurdt ferwachte te swakker, mar tanimme yn omfang as it beweecht nei it noarden.

Te midden fan 'e oanhâldende Hollywood-stakingen bringt Drew Barrymore har talkshow werom. Dit beslút komt op in tiid dat in protte produksjes yn 'e wacht steane, en sjoggers frisse ynhâld leverje tidens de downtime fan' e yndustry.

Yn in wyn-relatearre ramp, likernôch 600,000 liter reade wyn oerstreamde de strjitten fan São Lourenço do Bairro, Portugal, neidat twa wyn tanks dy't hearre ta in pleatslike distillery barsten. De brânwacht koe de grutte hoemannichte wyn omliede yn in ôffalwettersuveringsynstallaasje. De wyn soe dit jier ferneatige wurde fanwege in oerskot, wêrtroch't er net geskikt is foar konsumpsje.

