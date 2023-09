De Top Fiif Money Making GTA Online Heists fan alle tiden

Jild is krúsjaal yn Grand Theft Auto (GTA) Online, en heists binne ien fan 'e rapste en meast rendabele manieren om miljoenen te meitsjen. Yn dit artikel sille wy de top fiif jild meitsje GTA Online heists:

5) It Bogdan-probleem: Dizze heist is ûnderdiel fan 'e Doomsday Heist-akten en fereasket twa oant fjouwer spilers. Ien team moat in ûnderseeboat ynfiltrearje, wylst it oare dekking leveret mei GTA Online's Mammoth Avenger. De útkearing foar The Bogdan Problem is sawat $ 1,425,000 op normale swierrichheden.

4) The Pacific Standert Job: Dit klassike bank oerfal senario waard yntrodusearre yn 2015. It fereasket fjouwer spilers en giet it om hege-risiko situaasjes en fjildslaggen mei rivalisearjende heist bemanning. De betelling foar The Pacific Standard Job is $750,000 op Easy, $1,500,000 op Normaal, en $1,875,000 op Hard muoite.

3) It Doomsday Senario: As ien fan 'e akten fan The Doomsday Heist kin dizze heist wurde foltôge troch twa oant fjouwer spilers. Hoewol't lang, it biedt in útkearing fan $ 1,800,000 op Normale muoite en $ 2,250,000 op Hard muoite.

2) The Diamond Casino Heist: Dizze heist, tafoege yn lette 2019, fereasket dat spilers in Arcade opsette. It biedt trije oanpakken: Silent and Sneaky, Big Con, of Agressive. De heechste betelling fan $ 3,619,000 kin wurde fertsjinne troch plundering Diamonds op Hard muoite.

1) The Cayo Perico Heist: Oars as de oaren kin dizze heist solo wurde spile. It fynt plak op Cayo Perico Island en fereasket in Diamond Kasino Penthouse en de Kosatka ûnderseeboat. De primêre betelling hinget ôf fan it doel, mei de Panther Statue dy't $ 4,089,152 biedt op Hard muoite.

Dizze heists jouwe spilers lukrative kânsen om rykdom te sammeljen yn GTA Online. Boarne: Kennis en ûnderfining yn it spultsje.