Xbox Digital Broadcast komt werom nei Tokyo Game Show 2023

De tige ferwachte Xbox Digital Broadcast is ynsteld om werom te gean nei Tokyo Game Show op septimber 21. Dit jierlikse barren tsjinnet as platfoarm foar Xbox en Bethesda Softworks om updates te leverjen oer har spultsjes en in ferskaat oan titels fan makkers yn Japan en Japan te sjen. oer Azië.

Fierder sil Xbox nije tafoegings oankundigje oan har hieltyd útwreidzjende Xbox Game Pass-bibleteek, dy't in breed oanbod fan ynhâld biedt fan teams yn hiel Azië. Dit nijs sil grif fans opwekke dy't graach nije gamingûnderfinings wolle ûntdekke.

De útstjoering sil beskikber wêze foar sjoggers op it offisjele YouTube-kanaal fan Tokyo Game Show, lykas ek selektearre Xbox sosjale kanalen. It sil presintearre wurde yn ferskate talen, ynklusyf Japansk, Ingelsk, Koreaansk, ferienfâldige Sineesk, Tradysjoneel Sineesk, Maleisk, Taisk, Fietnameesk, Yndonesysk, Frânsk, Dútsk en Kastiliaansk Spaansk. Derneist sil de útstjoering Japanske gebeartetaal (JSL), Australyske gebeartetaal (AusLan), en audiobeskriuwings yn sawol Japansk as Ingelsk omfetsje.

Xbox hat ek grutte soarch nommen by it ûntwerpen fan de fisuele foar de Tokyo Game Show fan dit jier. De byldspraak kombinearret Xbox en Japanske ikonografy, mei de Xbox Nexus, Xbox Series X-konsole, Maneki-neko (winnende kat), Mount Fuji, kosmosblommen, en in Japanske lantearn. De yntroduksje fan Maneki-neko, in symboal fan gelok, hat as doel om fortún te bringen oan alle spilers dy't ôfstimme op it evenemint.

Yn in spesjale traktaasje foar fans yn Japan dy't it fysike evenemint bywenje by de Makuhari Messe, biedt Xbox in eksklusive kâns. Phil Spencer en Sarah Bond sille in live sesje hostje, en fans kinne fergees kaarten oanfreegje fia de webside fan IGN Japan of Twitter-akkount.

Tokyo Game Show 2023 belooft in fiering te wêzen fan 'e opmerklike spultsjes dy't wurde ûntwikkele foar it Xbox-platfoarm. Spilers út Japan, Aazje, en oer de hiele wrâld wachtsje grif op it evenemint, dat de lêste updates en spannende oankundigingen sil werjaan. Foar mear ynformaasje oer it skema en details, besykje asjebleaft de offisjele Tokyo Game Show-webside.

Titel: Xbox Digital Broadcast komt werom nei Tokyo Game Show 2023

Boarne: Xbox News

Definysjes:

- Tokyo Game Show: In jierlikse fideospultsjeskonvinsje hâlden yn Tokio, Japan.

- Xbox Game Pass: In abonnemintstsjinst dy't tagong jout ta in bibleteek mei spultsjes foar Xbox-konsoles en PC.

- Bethesda Softworks: In fideospultsje-útjouwer bekend om populêre titels lykas The Elder Scrolls en Fallout.

- Maneki-neko: Ek bekend as de winkende kat, it is in gewoane Japanske figuer dy't leaude dat it gelok en gelok bringt.

- Makuhari Messe: In kongressintrum yn Chiba, Japan, wêr't Tokyo Game Show plakfynt.

- IGN Japan: De Japanske ôfdieling fan 'e populêre fideospultsjewebside, IGN.