Accelerating Times Media Group wreidet út nei Súd-Kalifornje mei oankeap fan Acorn Newspapers

Times Media Group (TMG) hat har útwreiding yn Súd-Kalifornje oankundige mei de oankeap fan Acorn Newspapers, in tige respektearre nijsmerk dat mear dan 340,000 lêzers tsjinnet yn westlike Los Angeles en eastlike Ventura greefskippen. De deal omfettet de oankeap fan fiif wykblêden, ynklusyf de Acorn fan Agoura Hills, de Moorpark Acorn, de Simi Valley Acorn, de Camarillo Acorn, en de Thousand Oaks Acorn, lykas ek ferskate begeliederspublikaasjes en byhearrende websiden.

TMG-oprjochter en presidint Steve Strickbine spruts syn opwining út oer de oankeap, en stelde: "Dit is in geweldige dei foar sawol Times Media Group as de Acorn Newspapers." Hy priizge it wurk fan Jim en Lisa Rule, it pear dat Acorn Newspapers boude yn in fertroud mienskipsnijsmerk bekend om syn útsûnderlike dekking en wearde foar advertearders.

De oankeap fan Acorn Newspapers slút oan by de ynset fan TMG om mienskippen akkuraat en wierlik lokaal nijs en ynformaasje te jaan. Dizze beweging fersterket de oanwêzigens fan TMG yn Súd-Kalifornje fierder, om't Acorn Newspapers meidwaan oan TMG's oare mienskipsnijseigenskippen yn 'e regio, ynklusyf de Pasadena Weekly, LA Downtown News, The Argonaut in Santa Monica, Ventura County Reporter, en de koartlyn oankochte Picket Fence Media.

Jim en Lisa Rule, de hjoeddeistige eigners fan Acorn Newspapers, utere har fertrouwen yn it liederskip fan TMG. Yn in mienskiplike ferklearring seine se: "Wylst it trochjaan fan 'e fakkel noait maklik is, binne wy ​​​​betrouwen yn 'e ljochte takomst fan Acorn Newspapers ûnder lieding fan Steve Strickbine." Se spruten grutskens út om de publikaasjes te koesterjen en har neilittenskip ta te fertrouwen oan TMG, in bedriuw dat har passy dielt foar hyperlokale sjoernalistyk en djippe mienskipsbannen.

De publikaasjes sille trochgean te operearjen fanút har hjoeddeistige kantoaren yn Agoura Hills en Camarillo. Strickbine hat syn tasizzing útsprutsen om de heechweardige sjoernalistyk en yntegriteit te behâlden dêr't Acorn Newspapers bekend om binne, en stelde: "Ik bin eare dat se Times Media Group keazen hawwe as de opfolger om dy mantel foarút te dragen."

Times Media Group, oprjochte troch Steve Strickbine yn 1997, besit en wurket mear as 40 publikaasjes yn Arizona en Súd-Kalifornje. De portefúlje fan TMG omfettet mear dan 25 wyklikse mienskipskranten en begeliedende websiden, lykas AZ Integrated Media, in mediadistribúsje en oanpast útjouwerij.

Boarne: Dit artikel is basearre op it boarneartikel fan Times Media Group