Venmo-brûkers melde ûnderbrekkings en betellingsproblemen

Tûzenen Venmo-brûkers hawwe koartlyn problemen mei de app ûnderfûn, ynklusyf problemen mei betellingen en fûnsferfier. Rapporten fan dizze problemen berikten hjoed om 10.30 oere ET, mei in protte brûkers dy't klagen dat de app net goed wurke en dat betellingen net trochgie. Venmo hat it probleem net offisjeel oanpakt of updates op sosjale media levere.

Brûkers hawwe nommen platfoarms lykas Twitter te uterjen harren frustraasjes mei Venmo. Guon persoanen hawwe rapporteare dat har saldo's op 'e app net bywurkje, wat betizing en soargen feroarsaket. Oaren hawwe klage oer gjin tagong ta har jild, wat resulteart yn ûngemak as fergriemde reizen nei de winkel. Venmo-klantentsjinst wie lestich te berikken, wat de frustraasje fergruttet.

Wylst it oantal rapporten oer Downdetector is ôfnommen, mei sawat 400 oerbleaun op dit stuit, lykje de problemen foar de measte brûkers oplost te wêzen. It is lykwols wichtich om te notearjen dat d'r gjin offisjele befêstiging of ferklearring west hat fan Venmo oangeande de ûnderbrekking.

De Noardamerikaanske útbrekkingskaart levere troch Downdetector lit sjen dat de meast troffen gebieten ferspraat binne oer de Feriene Steaten. Underwilens toant in grafyk dy't de rapporteare problemen yn 'e ôfrûne oere fertsjintwurdiget in tanimmende trend.

Ta beslút, Venmo brûkers hawwe ûnderfûn disruptions yn tsjinst, ynklusyf betelling mislearrings en app malfunctions. In protte hawwe har klachten útsprutsen op ferskate platfoarms, sochten bystân en resolúsje. Venmo hat noch gjin offisjele ferklearrings of updates levere oangeande de situaasje.

