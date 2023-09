Thomas de Tankmotor makket in ferskining yn Starfield's Ship-Builder Feature

Starfield, it heul ferwachte nije spultsje fan Bethesda, is al de meast súksesfolle lansearring fan it bedriuw oant no ta wurden. Mei mear dan 6 miljoen totale spilers en mear dan 1 miljoen tagelyk spilers, hat it rap in grutte en tawijde fanbase opsmiten.

Ien fan 'e manieren wêrop spilers har kreativiteit yn Starfield hawwe útdrukt is fia de skipsbouwerfunksje fan it spultsje. En no kinne fans fan it leafste bernekarakter Thomas de Tank Engine bliid wêze, om't in Reddit-brûker mei de namme u/MrCaine332 in skip hat makke dat liket op 'e byldbepalende lokomotyf.

Yn it ferline binne modders faak nedich om Thomas de Tank Engine ta te foegjen oan Bethesda-spultsjes, ynklusyf as ferfanging foar draken yn Skyrim. De skepping fan u/MrCaine332 yn Starfield fereasket lykwols gjin moddingmooglikheid. Ynstee brûkt it gewoan de juste skipdielen en in touch fan kreative flair.

Hoewol Thomas the Tank Engine bekend is om syn nut yn 'e televyzjesearje, moatte fans noch sjen hoe't hy yn 'e striid binnen Starfield fiert. Dochs hawwe brûkers op Reddit it ûntwerp fan it skip priizge, mei ien brûker dy't it beskreau as in "masterstik".

It bliuwt in mystearje wêrom't gamers in foarkar hawwe foar it tafoegjen fan Thomas de Tank Engine oan ferskate spultsjes, mar dizze lêste tafoeging yn Starfield hat grif in protte fermaak foar spilers levere. En Thomas is net de ienige popkultuerferwizing dy't in ferskining makket yn 'e skipsbouwer fan it spultsje, om't fans ek skippen fan Star Wars, Batman en Futurama hawwe opnij makke.

Oer it algemien hat de skipsbouwerfunksje yn Starfield spilers de kâns jûn om har kreativiteit út te drukken en har eigen persoanlike touch oan it spultsje ta te foegjen. Mei it opnimmen fan Thomas the Tank Engine kinne spilers in leafste bernetiidkarakter yn har romtefarren aventoeren bringe.

