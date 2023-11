FiiO makket de KB3 frij: in toetseboerd mei in ynboude DAC en koptelefoan Amp

FiiO, in renommearre audiomerk, hat syn lêste ynnovaasje ûntbleate: de KB3, in meganysk toetseboerd foarsjoen fan in ynboude digitaal-nei-analoge converter (DAC) en koptelefoanfersterker. De KB3 is fan doel om brûkers in superieure audio-ûnderfining te leverjen yn ferliking mei tradisjonele 3.5mm-koptelefoanjacks fûn op buroblêden en laptops.

Troch de DAC- en koptelefoan-amp direkt yn it toetseboerd te yntegrearjen, elimineert FiiO de needsaak foar aparte apparaten dy't de wurkromte ferrommelje. Dit betsjut dat jo gjin koptelefoankabels mear ferwiderje as ekstra eksterne DAC's en fersterkers. Mei de ekspertize fan FiiO yn audiotechnology belooft de KB3 lûdprestaasjes fan hege kwaliteit.

De audiospesifikaasjes fan 'e KB3 binne yndrukwekkend. It hat dûbele Cirrus Logic CS43131 DAC's, dy't oant 32-bit / 384kHz en DSD256 audioformaten stypje. Njonken de standert 3.5 mm-koptelefoan-jack, biedt it toetseboerd ek in 4.4 mm-balansearre útfier, en biedt mear opsjes foar audio-ferbining. Neffens Tom's Hardware binne de audiomooglikheden fan 'e KB3-rivaal FiiO's $ 80 KA13-koptelefoanfersterker.

It toetseboerd sels hat útsûnderlike funksjes neist syn audiofeardigens. It is op pakking monteare en hat hot-swap-skeakels, wêrtroch maklike skeakelferfanging sûnder soldering mooglik is. De KB3 is kompatibel mei sawol Mac- as Windows-systemen en stipet RGB-ljochting. It stipet ek de populêre VIA-konfiguraasjesoftware, en ferbetteret oanpassingsopsjes. De kompakte 75-persint yndieling, dy't liket op laptop-toetseboerden, foeget fierder ta oan syn berop. Derneist is in dial foar folumekontrôle maklik te finen yn 'e rjochter boppeste hoeke fan it toetseboerd.

Wylst de yntegraasje fan in koptelefoanjack yn in toetseboerd net folslein nij is, behannelet FiiO's oanpak potensjele problemen mei audio-ynterferinsje troch in ynboude DAC te brûken om it digitale audiosinjaal fan 'e kompjûter te konvertearjen. Dizze oanpak is fergelykber mei de Moondrop Dash, in oar resint toetseboerd mei in ynboude koptelefoanjack.

De KB3 is te keap op AliExpress. Klanten kinne kieze tusken in barebones-opsje sûnder skeakels of keycaps foar $ 129.99 of in folslein gearstald model foar $ 149.99. FiiO biedt ek in draadloze ferzje fan it toetseboerd, priis op $ 129.99 foar it folslein gearstalde model, mar dizze fariant mist de ynnovative audiofunksjes oanwêzich yn 'e bedrade ferzje.

FAQ:

1. Wat makket de FiiO KB3 unyk?

De FiiO KB3 opfalt troch syn yntegraasje fan in ynboude DAC en koptelefoan-amp, dy't ferbettere audiokwaliteit leveret yn ferliking mei standert 3.5mm-koptelefoanjacks.

2. Wat binne de audio spesifikaasjes fan de KB3?

De KB3 hat dûbele Cirrus Logic CS43131 DAC's, dy't oant 32-bit/384kHz en DSD256 audioformaten stypje.

3. Kin de KB3 oanpast wurde?

Ja, de KB3 stipet RGB-ljochting en is kompatibel mei de populêre VIA-konfiguraasjesoftware, wêrtroch oanpassingsopsjes mooglik binne.

4. Is de KB3 beskikber as in draadloze toetseboerd?

Ja, FiiO biedt in draadloze ferzje fan 'e KB3, mar it omfettet de ynnovative audiofunksjes net fûn yn' e bedrade ferzje.