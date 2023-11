Maingear ûntbleatet krêftige foarboude wurkstasjons foar professionals

Maingear, in liedende oanpaste PC-bouwer, hat krekt syn nije Pro WS-searje lansearre, in opstelling fan hege-ein foarboude systemen spesifyk ûntworpen foar professionals yn ferskate yndustry. Mei in fokus op it leverjen fan superieure prestaasjes, binne dizze wurkstasjons rjochte op spultsje-ûntwikkelders, foto-bewurkers, grafyske ûntwerpers, fideografen, 3D-rendering-artysten, muzykprodusinten, CAD-yngenieurs, gegevenswittenskippers, en AI / Machine Learning-ûntwikkelders.

De Pro WS-searje biedt trije ferskillende wurkstasjonsopsjes dy't kinne wurde oanpast om te foldwaan oan yndividuele behoeften. In opfallende funksje is de kompatibiliteit mei de koartlyn útbrochte Threadripper 7000 CPU's, dy't brûkers tagong jouwe ta avansearre ferwurkingskrêft.

De opsje op yngongsnivo, de Pro WS, komt yn in standert mid-toer-ûntwerp mei Fractal Design's North mid-toer chassis. De stilike panielen mei houten finish oan 'e foarkant jouwe in elegante touch. De Pro WS kin wurde foarsjoen fan de lêste Intel Core of AMD Ryzen CPU's en dûbele Nvidia RTX 6000 GPU's, en soargje foar útsûnderlike grafyske prestaasjes. Koeling wurdt saakkundich behannele troch Noctua, en ûnthâldopsjes geane omheech nei in heulende 128GB fan DDR5. Opslachkeuzes besteane út Samsung 990 NVMe SSD's of Seagate IronWolf HDD's, mei in breed oanbod fan kapasiteiten beskikber. De Pro WS hat ek in 1600W stroomfoarsjenning en biedt meardere opsjes foar bestjoeringssysteem.

Foar dyjingen dy't noch mear krêft nedich binne, biedt Maingear de Pro WS Max en Pro RS wurkstasjons. De Pro WS Max, befette yn it romme Define 7 XL-chassis, leveret ekstreme prestaasjesmooglikheden. De Pro RS, mei in 4U rackmount-foarmfaktor, is boud op it Silverstone RM44-chassis, en biedt ferbettere útwreidingsopsjes.

Sawol de Pro WS Max en Pro RS wurkstasjons stypje in breed oanbod fan CPU's, ynklusyf Intel Core, Intel Xeon, AMD Ryzen, AMD Ryzen Threadripper, en AMD Ryzen Threadripper Pro, foar kompromisearjende ferwurkingskrêft. Dizze wurkstasjons leverje ek útsûnderlike grafyske mooglikheden, mei romte foar meardere Nvidia A4000, A5000, of RTX 6000 GPU's. Koeloplossingen fan Noctua soargje foar effisjinte thermyk, en ûnthâldkapasiteit kin oant in yndrukwekkende 256GB fan DDR5 berikke. Opslach opsjes wjerspegelje dy fan de Pro WS, en de wurkstasjons komme mei deselde 1600W PSU en bestjoeringssysteem karren.

Wylst priisdetails foar de Pro WS-searje noch net frijlitten binne, leveret Maingear in konfigurator op har offisjele webside, wêrtroch brûkers har wurkstasjons oanpasse kinne neffens har foarkarren en easken.

FAQs

1. Kin ik oanpasse de komponinten yn Maingear syn Pro WS wurkstasjons?

Ja, Maingear biedt oanpassingsopsjes foar har Pro WS-searje. Brûkers kinne har foarkar CPU, GPU, ûnthâldkapasiteit, opslachoplossing en bestjoeringssysteem selektearje.

2. Wat is de garânsje dekking foar Maingear syn Pro WS wurkstasjons?

De Pro WS-wurkstasjons komme mei in standert 2-jier Pro Solutions-garânsje. Brûkers hawwe ek de opsje om te upgrade nei in 3-jierrige garânsje foar útwreide dekking.

3. Binne dizze wurkstasjons geskikt foar professionals yn alle yndustry?

Ja, de Pro WS-searje is ûntworpen om te foldwaan oan professionals yn ferskate yndustry, ynklusyf spultsje-ûntwikkeling, foto-bewurking, grafysk ûntwerp, videografy, 3D-rendering, muzykproduksje, CAD-technyk, datawittenskip, en ûntwikkeling fan AI / Machine Learning.

4. Hoe kin ik keapje in Maingear Pro WS wurkstasjonStencils?

Maingear's Pro WS-wurkstasjons kinne direkt wurde kocht fan 'e offisjele Maingear-webside. Brûkers kinne de konfigurator brûke om har wurkstasjons oan te passen foardat se in oankeap meitsje.