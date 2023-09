TheScore Bet lanseart Fall Marketing Campaign Markearje yntegreare media en bettingûnderfining

TheScore Bet hat syn Fall-marketingkampanje yn Ontario yntrodusearre, gearfallend mei it begjin fan it NFL-seizoen. De kampanje rjochtet him op de unike kombinaasje fan media en weddenskip fan it merk, mei twa nije kommersjele spots dy't de yntuïtive en streamlined bettingûnderfining markearje dy't eksklusyf oanbean wurde troch theScore en theScore Bet.

De reklamespotsjes hawwe karakters dy't de Score en de Score Bet fertsjintwurdigje, en litte sjen hoe't it merk naadloos relevante weddenskipynhâld en merken leveret om bettors te helpen ynformeare weddenskip te meitsjen. Troch it yntegrearjen fan nijsgjirrige media en weddenskipplatfoarms, soarget theScore Bet dat klanten tagong hawwe ta wiidweidige gegevens en analyse, personaliseare merken en de mooglikheid om wagers binnen ien ekosysteem te pleatsen.

"Dizze nije kampanje ûnderstreket ien fan ús fûnemintele produktdifferentiators - in folslein syngronisearre media- en weddenskipûnderfining tusken de Score media-app en itScore Bet-sportboek," ferklearre Aubrey Levy, SVP fan ynhâld en marketing by theScore. "Wy leauwe dat as media en weddenskip goed yntegreare binne, it de brûkersûnderfining ferbettert. Dizze reklames markearje hoe't ús produkten media en weddenskip byinoar bringe yn ien yntelligint ekosysteem, en ús ûnderskiede fan oare oanbiedingen.

Njonken de televyzjereklames omfettet de marketingkampanje digitale en út-hûs-aktiva. theScore Bet wurke gear mei Toronto-basearre marketingburo Diamond oan 'e kreative en strategy foar de kampanje. De reklamespotsjes waarden regissearre troch The Director Brothers, bekend om har ekspertize yn komeedzje.

Jordan Cohen, kreatyf direkteur by Diamond, beklamme de effektiviteit fan 'e yntegreare oanpak fan 'e Score Bet foar weddenskip. “Mei theScore Bet en de wiidweidige sportgegevens en analyse fan theScore, it meitsjen fan ynformeare weddenskip wurdt in naadleaze ûnderfining. As in wichtige differinsjator yn 'e kategory wie it wichtich om dat berjocht dúdlik oer te bringen fia dizze kampanje.

