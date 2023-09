In 2023 GMC Canyon AT4 is ferskate dagen strâne by de top fan 'e Rocky Mountains fan Colorado. De pick-up truck kaam fêst te sitten op it Decalibron Trail, in kuierrûte fan sân kilometer dy't fjouwer berchtoppen boppe 14,000 feet tochten. It spoar, foar in part lizzend op partikuliere eigendom, wie it grutste part fan it jier sletten west fanwegen soargen oer oanspraaklikens en minne spoaromstannichheden.

De GMC Canyon AT4-bestjoerder hat blykber tagong ta it spoar fia in dyk dy't einiget yn in trailhead of in eardere mynboudyk wurdt. De bestjoerder hat wierskynlik de muoite fan it terrein ûnderskat, om't it spoar net goed markearre is en betiizjend kin wêze om te navigearjen.

De frachtwein wie fan de kant fan it paad ôf glide op losse rotsen, ferlear traksje en groeven yn it oerflak. It waard rapportearre dat de frachtwein himsels yngroeven hie oant syn differinsjaal, wêrtroch't it risiko wie om te rôljen as de bestjoerder besocht út te skeakeljen.

Pogingen om de frachtwein werom te heljen binne oant no ta net slagge. Colorado 4 × 4 Rescue and Recovery, in frijwilligersorganisaasje, hie it auto berikt, mar koe it net útpakke. De frachtwein bliuwt op it spoar ferlitten, om't gjin fierdere herstel is rapportearre.

Dit ynsidint beljochtet de gefaren fan sûnder ûnderfining sjauffeurs dy't spoaren besykje bûten har feardigensnivo. Eigensinnige sjauffeurs hawwe ferlykbere ynsidinten feroarsake yn it gebiet, wêrtroch warskôgings en ôfsluting fan útdaagjende off-road-paden binne.

It tsjinnet as in herinnering om foarsichtigens en dimmenens út te oefenjen as jo yn ûnbekend terrein weagje.