Toeristen meie al jierren op in 'ferlern kontinint' fekânsje hawwe

Toeristen fan oer de hiele wrâld hawwe miskien ûnbewust op fakânsje west op 'e resten fan in lang ferlern kontinint bekend as Greater Adria, neffens wittenskippers. Sa'n 250 miljoen jier lyn bruts Greater Adria ôf fan Noard-Afrika en sonk stadichoan ûnder dielen fan Súd-Jeropa, wêrûnder de Alpen, de Apenninen, de Balkan en Grikelân. Tsjintwurdich is noch mar in lytse stripe fan dit ferlerne kontinint oer, dy't rint fan Turyn troch de Adriatyske See oant de hak fan 'e Itaalje's laars.

Douwe van Hinsbergen, heechlearaar oan de Universiteit Utrecht, fergelike Greater Adria mei de legindaryske ferlerne stêd Atlantis, en stelde dat in protte minsken harren fakânsjes trochbringe op dit âlde lân sûnder dat se it sels realisearje. Hy ferklearre dat de rest fan it kontinint ferburgen is ûnder it ierdoerflak.

Dit is net de earste kear dat in "ferlern" kontinint is ûntdutsen. Yn 2017 ûntbleate wittenskippers it bestean fan Zealandia, ek wol bekend as Te Riu-a-Māui yn 'e Māori-taal, dy't 375 jier as ferlern beskôge waard. Seelân wie eartiids diel fan it superkontinint Gondwana, dat bestie mear as 500 miljoen jier lyn en omfette West-Antarktika en East-Austraalje.

De ûntdekking fan Seelân wie wichtich om't it oantoand dat eat sa substansjeel as in kontinint ieuwenlang ferburgen bliuwe kin. It grutste part fan Seelân is ûnder wetter, mar it bestean dêrfan hat geologen holpen te begripen hoe't geologyske prosessen it ierdoerflak oer miljoenen jierren kinne foarmje en feroarje.

Sawol Greater Adria as Zealandia tsjinje as oantinkens dat de skiednis fan 'e ierde kompleks is en dat âlde lânmassa's in djippe ynfloed kinne hawwe op' e hjoeddeistige geology fan ús planeet. Dizze ûntdekkingen iepenje nije mooglikheden foar it begripen fan kontinintale drift, plaattektonyk, en de evolúsje fan ús planeet oer de tiid.

