Nije Wahoo Kickr Core Bundle: Betelbere smart trainer mei tafoege wearde

Wahoo Fitness hat krekt in spannende oankundiging makke foar fytsleafhawwers. Se hawwe net allinich de priis fan 'e Wahoo Kickr Core smart trainer ferlege, mar hawwe ek in foarynstalleare kassette opnommen mei in kar fan 8/9/10/11/12 snelheidsopsjes. Dizze bondel komt ek mei in fergees lidmaatskip fan ien jier oan it populêre firtuele trainingsplatfoarm, Zwift. Dizze wizigingen jouwe fytsers in mear betelbere en handige opsje om har trainingsûnderfining binnen te ferbetterjen.

De Wahoo Kickr Core smart trainer, yntrodusearre yn 2018, hat in betroubere en kosten-effektive opsje west foar fytsers. It ienige nadeel wie it ûntbrekken fan in foarynstallearre kassette, yn tsjinstelling ta syn tsjinhinger, de Kickr smart trainer. Mei de nije Wahoo Kickr Core Bundle kinne brûkers lykwols genietsje fan it gemak fan in foarynstallearre kassette en in ienjierrich Zwift-lidmaatskip, allegear tsjin in redusearre priis. Dit bondeloanbod is in earste foar Wahoo Fitness, basearre yn Atlanta, Georgia.

Neist de bondel is de priis fan 'e standalone Wahoo Kickr Core ek ferlege om de kosten fan' e Zwift Hub One smart trainer te passen. Klanten dy't de Kickr Core keapje fan in pleatslike fytswinkel of bakstien-en-speesjewinkel sille lykwols de opsje hawwe om in koarting fan ien jier Zwift-lidmaatskip te brûken op $ 99.99.

It stopjen fan 'e Zwift Hub klassike smart trainer, dy't in multi-speed cassette oanbean, betsjut dat de Zwift Hub One no de ienige Zwift-merk smart trainer is beskikber. Hoewol de Zwift Hub One komt mei in inkele kogge en firtuele ferskowing binnen de app, biedt de Wahoo Kickr Core in mear tradisjonele ûnderfining, wêrtroch brûkers har eigen fytscassette kinne brûke en de oandriuwing fan har fyts brûke om gear te wikseljen.

Mei dizze updates hawwe fytsers twa poerbêste opsjes om út te kiezen. De Zwift Hub One is ideaal foar dyjingen dy't foaral Zwift brûke of leaver in ienfâldiger opset hawwe, wylst de Wahoo Kickr Core mear alsidichheid en yntegraasje biedt mei it Wahoo-ekosysteem fan aksessoires.

Om Zwift tagonkliker te meitsjen, hat it platfoarm in koarting foar jierlange abonnemintsopsje yntrodusearre foar $ 149.99. Dit fertsjintwurdiget in signifikante besparring fan $ 29.89 yn ferliking mei in moanliks abonnemint. Besteande moanlikse abonnees kinne maklik oerstappe nei in jierlidmaatskip troch har aktuele abonnemint te annulearjen en te abonnearjen op 'e Zwift-webside.

De nije Wahoo Kickr Core Bundle en de koarting op jierlange Zwift-abonnemintsopsje bringe tafoege wearde en betelberens foar indoor cycling-entûsjasters. Oft jo op syk binne nei in wiidweidige oplossing foar tûke trainer of in naadleaze firtuele trainingsûnderfining, dizze oanbiedingen foldogge oan in ferskaat oan behoeften en foarkar.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Wat is opnommen yn 'e Wahoo Kickr Core Bundle?

De Wahoo Kickr Core Bundle omfettet de Wahoo Kickr Core smart trainer mei in foarynstallearre cassette (8/9/10/11/12 snelheidsopsjes) en in ienjierrich lidmaatskip by Zwift.

2. Kin ik keapje de Wahoo Kickr Core sûnder in cassette?

Ja, de Wahoo Kickr Core kin apart wurde kocht sûnder in kassette. De priis is fermindere om de kosten fan 'e Zwift Hub One smart trainer te passen.

3. Wat binne de ferskillen tusken de Zwift Hub One en Wahoo Kickr Core?

De Zwift Hub One komt mei in inkele kogge en firtuele ferskowing binnen de Zwift-app, wylst de Wahoo Kickr Core in standert fytscassette fereasket en de oandriuwing fan 'e fyts brûkt foar gearskeakeljen. De Kickr Core biedt ek gruttere yntegraasje mei it Wahoo-ekosysteem fan aksessoires.

4. Biedt Zwift in koarting jierlang abonnemint?

Ja, Zwift biedt no in jierlange abonnemintsopsje priis op $ 149.99, wat bettere wearde biedt yn ferliking mei it moanlikse abonnemint.

5. Kin besteande moanlikse abonnees oerstappe nei in jierliks ​​lidmaatskip?

Ja, besteande moanlikse abonnees kinne oerstappe nei in jierliks ​​lidmaatskip. Brûkers dy't har ynskreaun hawwe fia de Apple app store moatte lykwols har besteande abonnemint annulearje en abonnearje op Zwift.com om it jierlikse lidmaatskip te brûken. Moanlikse abonnees kinne ek trochgean mei har moanlikse lidmaatskip as winske.