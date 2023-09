Yntroduksje fan Super: The True-Blue Australian Lager troch Golden West Brewing Co.

Golden West Brewing Co., in ambachtlike brouwerij basearre yn Subiaco, West-Austraalje, hat koartlyn har lêste skepping ûntbleate: Super, in wier-blauwe Australyske lager. Ynspiraasje lûke út in tiid doe't it bestellen fan in bier betsjutte kieze tusken in folsleine sterkte bier of in mid-sterkte goldie, Super bringt earbetoan oan de ienfâld en nostalgy fan dat tiidrek.

Super giet in skjinne gouden tint mei in romhertich holle, ferliedend bier-entûsjasters mei syn útnoegjend uterlik. Op 'e noas hat it bier in dúdlik moutaroma, dat docht tinken oan de tapijten yn' e efterkeamer fan Perth's byldbepalende live muzyklokaasje, The Grosvenor, werom yn 'e jierren '1990. De earste slok biedt in glêde en befredigjende ûnderfining, mar giet al gau oer yn in hearlike balâns fan moutbitterheid en in knappe finish.

Dizze tinnie, of blikje bier, hat al syn mark makke yn 'e pleatslike biersêne, en fertsjinne in sulveren medalje op' e 2023 Perth Royal Beer Show. De erkenning is goed fertsjinne, sjoen syn fermogen om bierleafhawwers werom te ferfieren nei de gouden dagen doe't Swanny, of Swan Gold mid-sterkte, hearske.

Mei in alkohol per folume (ABV) fan 4.2 prosint, Super is ek ideaal foar dielen mei freonen, bringt werom de kameraadskip faak assosjearre mei it splitsen fan in drankje. Priis op sawat $ 23 foar in fjouwer-pack, dizze tinnie is net allinich in smaak fan nostalgy, mar ek in geweldige wearde foar ambachtlike bier-entûsjasters.

Dus, as jo langst nei de âlde dagen doe't bierkeuzes ienfâldiger wiene en de fokus wie op kwaliteit en tradysje, soe Super by Golden West Brewing Co. op jo radar wêze moatte. Ferheegje in glês nei Australysk fakmanskip en genietsje fan dizze wierblauwe pils, dy't in solide wurdearring hat fertsjinne fan 3.5 WA sunsets út 5.

boarnen:

– Golden West Brewing Co. (webside fan brouwerij)

- Perth Royal Beer Show (bierkompetysje)

Definysjes:

– Tinnie: In term dy't yn Austraalje brûkt wurdt om te ferwizen nei in blikje bier.

- ABV: Alcohol by Volume, in standertmjitting dy't brûkt wurdt om it alkoholgehalte yn in drank oan te jaan.