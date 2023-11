It mysterieuze lot fan The Simpsons: Hit & Run Sequel en de ûnbeantwurde fragen

It leafste iepen-wrâld-spiel, The Simpsons: Hit & Run, hat fans jierrenlang ferovere mei syn unike miks fan humor en gameplay. Nettsjinsteande syn populariteit en fraach nei in ferfolch, ûntwikkelders fan it spul koartlyn die bliken dat in ferfolch spultsje nea materialized, leaving fans en sels de ûntwikkelders sels fernuvere.

Yn in resint ynterview mei MinnMax, dielde programmeurs, produsinten, ûntwerpers en útfierende produsinten belutsen by it orizjinele spultsje har betizing en teloarstelling oangeande it annulearjen fan it ferfolch. Doe't waard frege oer de reden foar it stopjen fan produksje, reagearre útfierend produsint John Melchior mei ferbjustering en sei: "Ik wit it net."

It wie in wirklik bizarre beslút dat elkenien belutsen liet de holle krassen. Melchior ferklearre dat it súkses fan it orizjinele spultsje in deal fan fiif spultsjes mei minder finansiering frege as de ûntwikkelders hiene ferwachte. It beslút om de produksje te stopjen kaam as in skok, sels foar de baas fan Melchior, dy't it spultsje oan har "op in sulveren skûtel" hie oerlevere.

It orizjinele spul, útbrocht troch Vivendi Universal Games yn 2003, befette in alien-komplot yn Springfield, mei spilers dy't meidwaan oan ferskate speurtochten om de mysterieuze barrens te ûntdekken. Ien fan 'e meast byldbepalende aspekten fan it spul wie de Grand Theft Auto-ynspireare racemisjes, dy't fans graach ûnthâlde.

It plande ferfolch wie bedoeld om de rydmeganika út te wreidzjen troch de mooglikheid yn te fieren om objekten fan auto's te slepen. Untwerper Darren Evenson neamde in prototype dat wie ûntwikkele foar dizze funksje foardat it projekt waard skrast. Neist it prototype en in losse plot wie der lykwols net folle foarútgong makke.

De ûntwikkelders spruten har ûnleauwe út oer de annulearring fan it projekt, om't se foarsjoen hiene dat The Simpsons: Hit & Run in franchise wurde soe. Foar harren like in ferfolch in natuerlike foarútgong, mar it waard abrupt fan 'e tafel helle.

Ien fan 'e wichtichste faktoaren dy't bydroegen oan' e ûndergong fan 'e ferfolch wie Vivendi's mislearring om de fideospultsjesrjochten op The Simpsons te befeiligjen. Ynteressant wie it bedriuw suksesfol yn it krijen fan de rjochten op oare populêre franchises lykas Buffy the Vampire Slayer. Uteinlik krige EA de fideospultsjesrjochten yn 2005; lykwols, gjin nij spul basearre op The Simpsons is útbrocht sûnt 2007.

Ta beslút, wylst hope op in ferfolch op The Simpsons: Hit & Run meie wurde dashed sa lang as EA behâldt de rjochten foar de franchise, fans kinne noch hold út hope foar in remastered ferzje fan it orizjinele spultsje. De mystearjes om it annulearjen fan it ferfolch bliuwe fans en ûntwikkelders fernuverje, wêrtroch't se har ôffreegje oer de mooglikheden dy't koe west hawwe.

FAQ

Sil d'r ea in ferfolch wêze op The Simpsons: Hit & Run?

Fanôf no is in ferfolch op The Simpsons: Hit & Run offisjeel útsletten. De ûntwikkelders en fans fan it spultsje waarden fernuvere oer it beslút om de produksje te stopjen.

Wêrom waard de produksje fan it ferfolch stoppe?

De krekte reden efter it annulearjen fan it ferfolch bliuwt ûnbekend. Utfierend produsint John Melchior utere betizing oer it beslút en neamde de finansjele beheiningen fan 'e deal fan fiif spultsjes as in bydragende faktor.

Hokker unike funksjes wiene pland foar it ferfolch?

It plande ferfolch wie fan doel nije rydmeganika yn te fieren, wêrtroch spilers objekten fan auto's kinne slepe. Hoewol in prototype waard ûntwikkele foar dizze funksje, waard it projekt úteinlik annulearre, wêrtroch't de omfang fan syn ymplemintaasje ûndúdlik wie.

Hokker faktoaren droegen by oan de ûndergong fan it ferfolch?

Ien fan 'e wichtichste faktoaren wie Vivendi syn mislearjen om de fideospultsjesrjochten op The Simpsons te krijen, wylst se de rjochten op oare populêre franchises lykas Buffy the Vampire Slayer mei súkses befeilige. Dit mislearjen spile in wichtige rol yn it beslút om it ferfolch te annulearjen.