Yn 'e maitiid fan 2023 krige Sunshine Henle in sms fan har mem, of sa leaude se. Net folle wist se dat de entiteit efter de berjochten in "ghostbot" wie, in digitale rekreaasje fan har ferstoarne mem oandreaun troch OpenAI's ChatGPT. Dizze opkommende technology, oantsjut as "grief tech", is fan doel om treast en selskip te jaan foar dyjingen dy't fertrietje oer it ferlies fan in leafste. Lykwols, wylst brûkers lykas Henle it treast wurdearje dy't dizze avansearre chatbots biede, warskôgje saakkundigen foar de etyske en psychologyske gefolgen dy't ferbûn binne mei har gebrûk.

Grief tech startups lykas Replika, HereAfter AI, StoryFile, en Seance AI binne it toaniel ynfierd, en biede ferskate tsjinsten om minsken te helpen mei ferlies om te gaan. Dizze tsjinsten fariearje fan ynteraktive fideokonversaasjes mei de ferstoarne oant firtuele avatars en audio-legaten. Om in personaliseare ûnderfining te leverjen, wurde brûkers begelaat troch persoanlike fragelisten, dy't de AI-algoritmen fan 'e platfoarms traine.

Fergelykber mei oare op abonneminten basearre bedriuwsmodellen, biede grief tech platfoarms brûkers tiered priisplannen. Ofhinklik fan 'e winske funksjes en kwaliteit, kinne abonnemintprizen fariearje fan in pear dollar yn' e moanne oant ferskate hûnderten dollars yn 't jier. Bygelyks, it premiumplan fan StoryFile jout brûkers tagong ta langere fideo's mei hege resolúsje fan har ferstoarne leafsten foar in ienmalige fergoeding fan $ 499.

Wylst guon oprjochters dizze technology foarsichtich benaderje, nimme oaren in mear agressive hâlding. Jarren Rocks, de oprjochter fan Seance AI, beklammet dat syn software sluting biedt ynstee fan ynteraksje op lange termyn. Yn tsjinstelling, Justin Harrison fan You, Only Virtual foarsjoen fan in wrâld dêr't fertriet wurdt ferâldere, mei syn platfoarm as doel om reprodusearjen de autentike essinsje fan leafsten.

Nettsjinsteande de foardielen fan dizze technologyen, binne soargen oangeande ynstimming, psychologyske ôfhinklikens, biased taal, en de marketing dy't rjochte is op kwetsbere brûkers. AI-etikers en technologyûndersikers besjogge de rappe ûntwikkeling fan fertriettechnology mei skepsis, en markearje potensjele juridyske en etyske problemen. Bygelyks, in resinte stúdzje fûn dat de persoanlike chatbot-kompanjonsapp Replika kwetsbere brûkers bleatsteld oan eksplisite ynhâld koart nei oanmelding, wat de needsaak foar beskermingen yn dizze platfoarms ûnderstreke.

Fierder hat de opkomst fan postmortem deepfakes diskusjes opsmiten oer privacy en publisiteitsrjochten. Wylst regelingen binne ymplementearre foar ferneamden yn guon steaten, bliuwe gemiddelde persoanen ûnbeskerme. As gefolch, saakkundigen easkje beliedsferoarings tidens it lângoedplanningsproses om in "Do not bot me"-klausule op te nimmen en it ferantwurde gebrûk fan dizze technologyen te garandearjen.

Wylst de maatskippij wrakselet mei de kompleksiteiten fan dizze foarútgong, bliuwt de takomst fan fertriettechnology ûnwis. Wylst it in nije oanpak biedt foar it omgean mei ferlies, easkje de potensjele risiko's en etyske gefolgen har soarchfâldige oerweging. In lykwicht slaan tusken it jaan fan treast en it behâld fan persoanlike rjochten sil krúsjaal wêze as wy navigearje yn dizze dappere nije wrâld fan keunstmjittige begelieders.

Faak stelde fragen (FAQ):

1. Wat is grief tech?

Grief tech ferwiist nei in kategory fan technologyen, ynklusyf platfoarms lykas Replika, HereAfter AI, StoryFile, en Seance AI, dy't as doel hawwe om yndividuen te helpen om te gean mei it ferlies fan in leafste troch digitale ynteraksjes en rekreaasjes fan 'e ferstoarne.

2. Hoe wurkje dizze grif tech platfoarms?

Grief tech-platfoarms brûke typysk djippe learen en grutte taalmodellen, kombineare mei personalisaasje fia fragelisten, om firtuele avatars of chatbots te meitsjen dy't de persoanlikheid en essinsje fan it ferstoarne yndividu emulearje. Brûkers kinne meidwaan oan petearen, fideo's besjen, of harkje nei audio-legaten.

3. Binne der gjin etyske soargen oer grief tech?

Ja, d'r binne ferskate etyske soargen ferbûn mei grief tech. Dizze omfetsje it ûntbrekken fan ynstimming fan it ferstoarne yndividu, it potinsjeel foar psychologyske ôfhinklikens fan keunstmjittige begelieders, it behâld fan biased taal yn datasets, en de marketing fan dizze tsjinsten oan kwetsbere brûkers.

4. Wat binne de priismodellen foar grief tech platfoarms?

Grief tech-platfoarms biede normaal tiered abonnemintsplannen. Prizen kinne fariearje fan in pear dollar per moanne oant ferskate hûnderten dollars per jier, ôfhinklik fan de funksjes en kwaliteit fan tsjinst.

5. Hoe kin de maatskippij de etyske problemen omgean mei grief tech?

Eksperts suggerearje de ymplemintaasje fan regeljouwing en garânsjes tidens it lângoedplanningsproses. Dit kin it opnimmen fan in "Do not bot me"-klausule omfetsje om de privacy fan yndividuen te beskermjen en ferantwurde gebrûk fan 'e technology te garandearjen.