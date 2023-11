Nije Google Pixel 8 ferrast brûkers mei in helderder skerm

Google's lêste flaggeskip-smartphones, de Pixel 8 en Pixel 8 Pro, hawwe wellen makke mei har yndrukwekkende hardware-upgrades. Ien fan 'e opfallende funksjes fan dizze apparaten is de AMOLED-displays, dy't wurde markearre as "Actua" en "Super Actua." Wylst de Pixel 8 Pro al bekend wie om syn pykhelderheid fan 2,400 nits, docht bliken dat de reguliere Pixel 8 noch yndrukwekkender is dan earst tocht.

Google mjit de pykhelderheid fan beide tillefoans mei in "5% on-pixel ratio", dy't mar in lyts persintaazje fan it display fertsjintwurdiget. Yn it echte libben kin de Pixel 8 Pro de geadverteerde 2,400 nits miskien net slaan, útsein HDR-ynhâld. Resinte ûntdekkingen troch de XDA-ûntwikkeldersmienskip jouwe lykwols ljocht op it feit dat de reguliere Pixel 8 de oanspraken fan Google eins oertreft.

Yn in detaillearre analyze fan Dylan Raga waard ûntdutsen dat it display fan 'e Pixel 8 in helderheid fan folslein skerm kin berikke fan maksimaal 1,600 nits. Dit is 200 nits heger dan wat Google offisjeel hie oanjûn en noch heger dan wat Raga observearre by it testen fan de Pixel 8 Pro.

Ynteressant wurdt dizze ekstra helderheid berikt troch de funksje "Smooth Display" yn te skeakeljen, dy't in ferfarskingsfrekwinsje fan 120Hz brûkt. As dizze opsje is útskeakele, berikt it paniel op 'e gewoane Pixel 8 de ferwachte 1,400 nits lykas yn earste ynstânsje opeaske troch Google. De reden efter dizze disparity bliuwt ûndúdlik, mar it komt úteinlik de brûkers.

De hegere helderheidsnivo's op 'e Pixel 8 jouwe in ferbettere fisuele ûnderfining, benammen by it besjen fan HDR-ynhâld. Oft brûkers films sjogge, spultsjes spielje of troch har favorite websiden blêdzje, it helderdere display foeget ta oan it algemiene genot en ûnderdompeling.

De ynset fan Google om har smartphone-hardware kontinu te ferbetterjen is evident yn 'e ferrassingen oanbean troch de werjeftemooglikheden fan' e Pixel 8. Mei de merk "Actua" dy't de foarútgong yn AMOLED-technology toant, kinne brûkers in fisueel prachtige ûnderfining ferwachtsje lykas nea earder.

Faak Stelde Fragen

1. Wat is de peak helderheid fan 'e Google Pixel 8 Pro?

De Pixel 8 Pro hat in pykhelderheid fan 2,400 nits, wêrtroch it ien fan 'e helderste byldskermen is yn' e Amerikaanske smartphonemerk.

2. Hoe helder is de gewoane Google Pixel 8?

Yn tsjinstelling ta de earste oanspraken fan Google kin de reguliere Pixel 8 eins in folslein skermhelderheid fan 1,600 nits berikke, 200 nits heger dan wat offisjeel oanjûn is.

3. Hoe wurdt de ekstra helderheid berikt op 'e reguliere Pixel 8?

It ynskeakeljen fan de funksje "Smooth Display", dy't in 120Hz ferfarskingsfrekwinsje brûkt, lit de reguliere Pixel 8 de ekstra 200 nits fan helderheid berikke.

4. Hat de hegere helderheid profitearje fan brûkers?

Ja, de hegere helderheidsnivo's ferbetterje de fisuele ûnderfining, benammen by it besjen fan HDR-ynhâld. Brûkers kinne in mear immersive en noflike werjefte ferwachtsje.