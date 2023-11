Ubisoft hat in spannende funksje ûntbleate yn har kommende mobile looter-shooter-spiel, The Division Resurgence. Hoewol't fluch-trochstjoere cutscenes is gjin baanbrekkende konsept, it is in funksje dy't komselden sjoen yn games hjoed. Dizze spultsje-wikseler hat spilers entûsjast foarsizzend op 'e frijlitting fan it spultsje yn 2024, mei hope dat it in standert opname wurdt yn alle takomstige fideospultsjes.

It ûntdekken fan de mooglikheid per ûngelok, spilers fûnen harsels te hurd troch lange cutscenes yn The Division Resurgence mei mar in ienfâldige touch op it skerm. Oft it no in karakter is dy't stil rint of oermjittige dialooch oer in missy, spilers kinne no troch dizze sênes waaie, tiid besparje en it spultsje nofliker meitsje.

Wylst it hielendal oerslaan fan cutscenes in opsje is yn 'e measte spultsjes, is d'r faaks in winsk om elk bytsje oerlêst en karakterûntwikkeling te fangen. De fluch-foarút-funksje yn The Division Resurgence foldocht oan dizze need, wêrtroch spilers selektyf troch dielen fan 'e cutscenes kinne fersnelle. Dizze lytse, mar ynfloedrike funksje is net allinich in goadsend foar spilers dy't it ferhaal rap wolle ferpleatse, mar ek ideaal foar dyjingen dy't spielje op mobile apparaten, en biedt de fleksibiliteit om gameplay op elk momint yn te pakken.

De ynset fan Ubisoft om spielerûnderfining te ferbetterjen is lofberens. Troch it yntrodusearjen fan de fluch-foarút opsje yn The Division Resurgence, se hawwe set in nije standert yn de gaming yndustry. Spilers binne no entûsjast om dizze funksje ymplementearre te sjen yn takomstige Ubisoft-spultsjes, lykas The Division 3 en The Division Heartland.

De ferwachting is taastber, en fans fan Ubisoft's spultsjes kinne it net helpe, mar begeare nei it gemak en genietsje dat de funksje foar snelle trochstjoering bringt. Mei Ubisoft foarop, kinne oare spultsje-ûntwikkelders notysje nimme en beskôgje om dizze spultsje-feroarjende funksje yn har eigen kreaasjes op te nimmen.

FAQ:

F: Is The Division Resurgence de earste wedstriid dy't in funksje foar snel trochstjoere cutscenes hat?

A: Nee, guon JRPG's en oare spultsjes hawwe yn it ferline ferlykbere funksjes opnommen.

F: Kin ik cutscenes folslein oerslaan yn The Division Resurgence?

A: Ja, lykas de measte spultsjes, lit The Division Resurgence spilers besunigings hielendal oerslaan as jo wolle.

F: Wannear sil The Division Resurgence offisjeel lansearje?

A: It spul is op it stuit yn beta-testen en wurdt ferwachte te lansearjen yn 2024.