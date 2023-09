It tige ferwachte spultsje, Starfield, ûntwikkele troch Bethesda, is koartlyn ûnder fjoer kaam foar syn min útfierde Ierske aksint. Spilers en kritisy binne skrokken en teloarsteld litten troch it skilderjen fan it aksint, dat is omskreaun as in "gruwel."

De kwestje fan misrepresenting aksinten is net in nij yn 'e wrâld fan media, mar it liket derop dat Starfield hat nommen it nei in hiel nij nivo. In protte yndividuen út Ierlân, dy't bekend binne mei de nuânses fan har eigen dialekten, hawwe har frustraasje útsprutsen oer de ûnkrekte byld.

Wylst guon kinne beweare dat it krijen fan eigentlike Ierske akteurs om dizze rollen te stimmen soe de maklikste oplossing wêze, it wurdt op syn minst ferwachte dat it aksint gerjochtichheid dien wurdt. Spitigernôch liket dizze basiseask te wêzen oersjoen yn 'e ûntwikkeling fan Starfield.

Twitter is oerstreamd mei opmerkingen dy't de minne kwaliteit fan it Ierske aksint yn it spul markearje. Guon hawwe it fergelike mei in basis Amerikaanske aksint mei it sa no en dan gebrûk fan stereotypyske Ierske útdrukkingen. It is neamd "skokkend" en "unbelievable" troch dyjingen dy't hawwe meimakke it earstehands.

Dit is net it earste eksimplaar fan in min útfierd Iersk aksint yn 'e wrâld fan gaming. Resinte titels lykas Assassin's Creed Valhalla hawwe lykwols in folle bettere baan dien om it aksint krekt te fertsjintwurdigjen. It is teloarstellend om te sjen dat Starfield it mark yn dit ferbân hat mist.

Nettsjinsteande de kontroversje om it Ierske aksint hinne, is Starfield noch altyd slagge om sukses op oare gebieten te garjen. It spul hat positive resinsjes krigen en hat goed prestearre yn ferkeap.

Ta beslút, it slachte Ierske aksint yn Starfield hat skande opwekke ûnder spilers en kritisy. It is in dúdlik foarbyld fan it belang fan krekte fertsjintwurdiging yn media, en tsjinnet as in oantinken dat mear ynspannings moatte wurde makke om te soargjen autentisiteit yn portretten fan ferskillende kultueren en aksinten.

