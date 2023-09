Pas jo iPhone-vibraasjes oan foar yndividuele kontakten

As jo ​​jo iPhone leaver yn 'e stille of trilmodus hâlde, mar dochs ynkommende teksten of petearen fan ferskate kontakten kinne ûnderskiede wolle, kinne jo har vibraasjepatroan oanpasse. Troch it vibraasjepatroan te feroarjen, kinne jo ynkommende warskôgings skermje sûnder hoege te fertrouwe op ringtone-lûden.

Om it trillingspatroan oan te passen foar in spesifyk kontakt, folgje dizze stappen:

Starte de kontakten-app op jo iPhone of tikje op it tillefoanikoantsje oan 'e ûnderkant fan jo haadskerm en gean nei it ljepblêd Kontakten. Tik op de namme fan it kontakt dat jo wizigje wolle en selektearje Bewurkje. Kies of Ringtone of Tekst Tone. Tik op Vibraasje. Op dit skerm kinne jo kieze út in list mei standert vibraasjes, of jo kinne in oanpaste meitsje.

As jo ​​​​kieze om in oanpast trillingspatroan te meitsjen, folgje dan dizze ekstra stappen:

Brûk jo finger om op it iPhone-skerm te tikken yn jo winske suksesje om in patroan te meitsjen. Tap Stopje as jo klear binne mei it patroan. Tik op Play om jo ûntwerp te testen. As jo ​​​​jo wurk opnij wolle, selektearje Record. Sadree't jo tefreden binne mei jo oanpaste trilling, tik op Bewarje. Neam jo nij oanmakke trillingspatroan en tik nochris op Bewarje. Dit sil de oanpaste trilling tafoegje oan jo list mei opsjes. Om in bewarre oanpaste trilling te wiskjen, swipe nei links op 'e yngong en tik op Wiskje.

Krekt as nij ynladen ringtones, kin elk oanpast trillingspatroan dat jo meitsje en bewarje, wurde brûkt wêr't de trillingsfunksje fan tapassing is.

It oanpassen fan trillingspatroanen foar yndividuele kontakten kin in nuttige manier wêze om ynkommende warskôgings te skermjen sûnder te wurde fersteurd troch lûde ringtones. It lit jo herkenne wa't jo besykje te berikken op basis fan it trillingspatroan dat jo oan har hawwe tawiisd.

boarnen:

Artikeltitel: "Hoe kinne jo oanpaste iPhone-vibraasjes ynstelle foar kontakten"

Boarne: Lifewire