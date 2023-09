It ynternet is koartlyn útbrutsen mei in searje diskusjes en grappen oer dinosauriërs en har sabeare dea feroarsake troch in asteroïde. It petear ûntstie út in tweet fan brûker @latkedelrey, wêryn't se fernuvering útsprutsen dat in protte minsken leauden dat de dinosaurussen yn ien klap útroege waarden troch in asteroïde. It wurdt lykwols yn wittenskiplike rûnten rûnom akseptearre dat it útstjerren 66 miljoen jier lyn net allinnich feroarsake waard troch de ynfloed fan in asteroïde.

Neffens de hearskjende teory feroarsake de asteroïde-ynfloed wol in massive blastwelle dy't in enoarme hoemannichte pún en roet yn 'e sfear frijlitten. De resultearjende blokkearjen fan sinneljocht late ta in fermindering fan plantengroei, dy't úteinlik de fiedselketen fersteurde en liede ta it útstjerren fan in protte soarten, wêrûnder de dinosaurussen. Dizze teory is bekend foar dejingen dy't de populêre film "The Land Before Time" hawwe sjoen, mar it liket derop dat in protte yndividuen dizze edukative ûnderfining yn har eigen bernetiid miskien hawwe mist.

It antwurd op 'e tweet wie in miks fan teoryen, misferstannen en grappen. Guon yndividuen dielde har eigen bûtenlânske ideeën, lykas it begryp fan dinosaurussen "side-stepping" útstjerren of it konsept fan in konsert dat har dea feroarsake. Dizze opmerkings markearje it nivo fan ferkearde ynformaasje en humor dy't diskusjes op it ynternet faaks dominearje kinne.

Wylst it ynternet in briedplak kin wêze foar misferstannen en grappen, is it essensjeel om feit te skieden fan fiksje. It útstjerren fan 'e dinosauriërs befette in komplekse keatling fan eveneminten, wêrby't de asteroïde-ynfloed mar ien faktor wie ûnder in protte. Wittenskip bliuwt mear details oer dit bûtengewoane barren te ûntdekken, en it is wichtich om op 'e hichte te bliuwen en oaren op te lieden om de fersprieding fan falske ynformaasje te foarkommen.

Boarne: Twitter